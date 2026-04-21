"ATEŞKESİ UZATMAK İSTEMİYORUM"

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın akıbeti için gözler kritik 2. tur müzakerelerde.
ATEŞKES 22 NİSAN'DA DOLUYOR
ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes 22 Nisan'da doluyor. Bu tarihten sonra savaş devam mı edecek yoksa sona mı erecek merak konusu. Taraflar arasında kilit konular ise Hürmüz Boğazı ve nükleer.
HÜRMÜZ ÖNCE AÇILDI SONRA KAPANDI
Geçtiğimiz cuma günü Hürmüz Boğazı'nı açan İran, ABD'nin ablukası üzerine önceki gün boğazı yeniden kapattı.
ABD Başkanı Donald Trump, CNBC'ye verdiği bir röportajda, İran'la ateşkesi uzatmak istemediğini, ABD'nin güçlü bir müzakere pozisyonunda olduğunu ve sonunda "harika bir anlaşma" olarak adlandırdığı bir sonuca varacağını söyledi.
Ateşkesin uzatılması olasılığı sorulduğunda Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. O kadar zamanımız yok" dedi.
Washington, İran'la görüşmelerin Pakistan'da devam edeceğine dair güvenini dile getirirken, üst düzey bir İranlı yetkili Tahran'ın da katılmayı düşündüğünü söyledi.
Son dakika barış görüşmelerinin olasılığı hala belirsizken, Trump, Tahran'la kısa süre içinde bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlayacağını söyledi.
"Bombardıman yapmayı bekliyorum çünkü bence bu daha iyi bir yaklaşım. Ama biz hazırız. Yani, ordu harekete geçmek için can atıyor." dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün gece Hint-Pasifik bölgesinde "devletsiz ve yaptırım uygulanan" bir gemiye baskın düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "devletsiz ve yaptırım uygulanan" M/T Tifani gemisine dün gece "bir olay yaşanmadan deniz müdahalesi ve gemiye çıkma operasyonu" yapıldığı kaydedildi.
Uluslararası suların "yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak olmadığı" belirtilen açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan, yaptırım uygulanan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için küresel denizcilik uygulama çabalarını sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Deniz trafiği takip platformu MarineTraffic kayıtlarına göre, söz konusu olay ABD Hint-Pasifik Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi.
CNN televizyonunun haberinde olayın, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesinin dikkati çektiği aktarıldı.
GEMİ ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) internet sitesine göre "M/T Tifani" isimli gemi "İran petrolü taşıdığı" gerekçesiyle yaptırım altında bulunuyor.
Trump: "İran ateşkesi defalarca reddetti"
İran'a ait bir petrol tankerinin, ABD'nin deniz ablukasına rağmen dün gece İran donanmasının eskortluğunda ülke kara sularına girdiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi." ifadelerine yer verildi.
Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi.
İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edildi.
Axios'un isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Vance'in, İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmelerinde ABD heyetine başkanlık etmek üzere bugün İslamabad'a gitmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği röportajda İslamabad'daki görüşmelere Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etmişti.
İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
İranlı müzakere heyetinin ABD ile Pakistan'da yapılması öngörülen görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.
İran devlet televizyonunu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.
İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti." ifadelerine yer verildi.
Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.
İran, ABD ordusunun İran bayrağı taşıyan "Touska" adlı ticari gemiyi alıkoymasını en güçlü şekilde kınadığını ve bunun ateşkesin ihlali olduğunu bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ticari geminin alıkonulması "yasa dışı" ve "terörist" bir eylem olarak nitelendirildi.
Gemi mürettebatı ile ailelerinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu uygulamanın uluslararası hukukun ve son ateşkesin ihlali olduğu vurgulanarak, gemi ile mürettebatının derhal serbest bırakılması talep edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Öte yandan İran güçleri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorlamıştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz." dedi.
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukası uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ve savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.
Meclis Başkanı Kalibaf, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde sahada yeni kartları devreye sokmaya hazırlandık." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştirerek, "ABD'nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Arakçi, görüşmede Rus mevkidaşı Lavrov'u bölgedeki son durum hakkında bilgilendirerek, ABD'nin ateşkesi "sürekli ve tekrarlayan şekilde ihlal ettiğini" ifade etti.
"ABD’NİN TUTUMU DİPLOMASİYLE BAĞDAŞMIYOR"
ABD’nin İran’a yönelik eylemlerini eleştiren Arakçi, İran limanları ve gemilerine yönelik müdahalelerin sürdüğünü belirterek, Touska adlı kargo gemisine müdahale edilmesi ve mürettebatın alıkonulmasına dikkat çekti.
Arakçi, "ABD’nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır. İran, karşı tarafın tutumlarını yakından izleyerek, milli çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli kararları alacaktır" ifadelerini kullandı.
BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU
Görüşmede ayrıca İran ile Rusya arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği vurgusu yapılırken, Arakçi, Rusya’nın bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve ortak diplomatik girişimlerin sürdürülmesine yönelik istişarelere hazır olduğunu açıklamasından dolayı teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Trump, İran ile 2015 yılında yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) daha iyi bir anlaşma yapacaklarını belirterek, "İran’la yapmakta olduğumuz anlaşma, yaygın olarak ‘İran Nükleer Anlaşması’ olarak bilinen JCPOA’dan çok daha iyi olacak. Bu anlaşma, Barack Obama ve uykucu Joe Biden tarafından imzalandı ve ülkemizin güvenliğiyle ilgili yapılmış en kötü anlaşmalardan biriydi. Bu, nükleer silaha giden garanti bir yoldu; üzerinde çalıştığımız anlaşmayla bu olmayacak ve olamaz" dedi.
Önceki yönetimlerin İran’a 1,7 milyar dolar gönderdiğini ifade eden Trump, "İran yönetimi, bu parayı dilediği gibi harcadı. Washington DC, Virginia ve Maryland’deki bankalardaki tüm nakit boşaltıldı. Bankacılar bunun gibi bir şey daha önce görmediklerini söyledi. Ayrıca İran’a yüz milyarlarca dolar ödendi. Eğer o anlaşmayı sonlandırmasaydım, nükleer silahlar İsrail’de ve Orta Doğu’nun her yerinde, hatta değerli ABD askeri üslerimizde kullanılmış olacaktı" dedi.
"BU, YILLAR SÜREN UTANÇ VE AŞAĞILAMANIN AKSİNE GURUR DUYULACAK BİR ŞEY OLACAK"
Basını hedef alan Trump, JCPOA hakkında bazı basın kuruluşlarının yalan haberler yaptığını belirterek, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu yalnızca İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve dünyanın tamamı için barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacak. Bu, beceriksiz ve korkak liderlik nedeniyle katlanmak zorunda kaldığımız yıllar süren utanç ve aşağılanmanın aksine dünyanın gurur duyacağı bir şey olacak" dedi.
Demokratları hedef alan Trump, "Demokratlar, İran konusunda bulunduğumuz son derece güçlü konumu zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.
Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı ve Irak Savaşı’nın yıllarca sürdüğünü hatırlatan Trump, "İran'ı 6 haftada yeneceğimi vaat ettiğimi söylemeyi seviyorlar. Oysa askeri açıdan bu çok daha hızlı gerçekleşti, ancak ABD'yi olabileceğinden daha kötü bir anlaşma yapmaya zorlamalarına izin vermeyeceğim. Sahte habercilerin benim anlaşma yapmak için baskı altında olduğumu yazdığını okuyorum. Bu doğru değil, baskı altında değilim. Üstelik her şey hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Zaman benim düşmanım değil. Tek önemli olan, diğer başkanların cesaret ve öngörüden yoksun olmaları nedeniyle çözüme kavuşturmadığı İran meselesini 47 yıl sonra nihayet çözüme kavuşturmak. Bu işin içindeyiz ve doğru şekilde tamamlanacak" dedi.
"HAİN, ZAYIF VE ZAVALLI DEMOKRATLAR"
Kendisinin yıllarca İran'ın tehlikeli olduğunu ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğine dikkat çeken Trump, "Şimdi ordumuzun ve Trump yönetiminin başarılarını küçümseyen hain, zayıf ve zavallı Demokratların buna engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bu operasyon, Venezuela ölçeğinde mükemmel biçimde icra ediliyor, sadece daha büyük ve karmaşık. Sonuç aynı olacak. Birinci dönemimde ülkemizin gördüğü en büyük orduyu kurdum, Uzay Kuvvetleri'ni de buna dahil ettim. İkinci dönemimde ise bu orduyu, diğerlerinin bize bıraktığı sorunları çözmek için yerinde ve doğru bir şekilde kullanıyorum" dedi.
ABD Başkanı Trump:
"Sahte haber medyasında Anlaşma yapmak için "baskı" altında olduğumu okuyorum. Bu doğru değil! Her ne kadar her şey nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşecek olsa da, hiçbir baskı altında değilim!"
"Savaşı çok büyük bir farkla kazanıyorum. İran, "anlaşma" olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı kesinlikle mahvettiğini yaşayarak görüyor. Kısa vadede bile sürdürülemeyecek bir rakam olan günlük 500 Milyon Dolar kaybediyorlar."
"İran Nükleer Anlaşması çok daha iyi olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının "oldukça düşük ihtimal" olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, Bloomberg'e telefonla verdiği mülakatta İran gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.
Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in bugün ilerleyen saatlerde Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin salı günü başlamasının planlandığını belirtti. ABD Başkanı, İran'la geçici ateşkese dair bir soruya, bu sürede bir anlaşma sağlanamaması durumunda iki haftalık geçici ateşkesi uzatmasının oldukça düşük ihtimal olduğunu kaydetti.
Trump ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini sözlerine ekledi.
İran basını, Tahran'ın Pakistan’daki müzakerelere katılmama yönünde aldığı kararın henüz değişmediğini yazdı.
Yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın Pakistan’daki müzakerelere katılmama kararında şu ana kadar değişiklik olmadığını belirtti.
Haberde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pakistan’daki müzakerelere katılacağı yöndeki haberlerin İran’ın kararını etkilemediği ifade edildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nda devam eden deniz ablukası ile ABD’nin aşırı taleplerinin müzakerelerin sonraki turu için engel teşkil ettiği vurgulandı.
ABD Başkanı Trump: İsrail beni İran’la savaşa girmeye asla ikna etmedi. 7 Ekim’in sonuçları, hayatım boyunca savunduğum İran asla nükleer silah sahibi olamaz fikrine eklenerek beni buna yöneltti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyeti Pakistan'a geldi.
ABD Başkanı Trump, "İlerleme olursa İranlı liderlerle görüşürüm" dedi.
İran devlet medyasının aktardığına göre tüm havalimanları açıldı.
TÜRKİYE'YE İLK UÇAK SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR
İran'da online uçak bileti satışı yapan internet sitelerine göre, İran’da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor.İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Meşhed Havalimanı’ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed-İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılarda, bazı havalimanları hasar görürken, ülkede tüm uçak seferleri durmuştu.
Pakistanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in, ABD Başkanı Donald Trump'a "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini belirtti.
Pakistanlı hükümet yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, başkent İslamabad'da ABD ile İran arasında müzakerelerin ikinci turu öncesinde Munir ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüklerini söyledi.
Munir'in görüşmede ABD Başkanı'na "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini aktaran yetkililer, Trump'ın da buna karşılık "öneriyi göz önünde bulunduracağını" ifade ettiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama yaptı.
İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez." ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel piyasalara etkilerine dikkati çeken Arif, şunları kaydetti:
"Seçim açıktır; ya herkes için serbest bir petrol piyasası ya da herkes için ciddi maliyetler riski. Küresel yakıt fiyatlarında istikrar, İran ve müttefiklerine yönelik ekonomik ve askeri baskının kalıcı ve güvence altına alınmış şekilde sona ermesine bağlıdır."
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını söyledi.
Tesnim Haber Ajansına göre Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.
İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin bir soru üzerine Bekayi, "Şu ana yani sizin huzurunuza çıkana kadar, ikinci tur müzakerelerle ilgili bir planımız bulunmamaktadır." dedi.
Washington yönetiminin çelişkili tutumlar sergileyip ateşkes hükümlerini sürekli ihlal ederek diplomatik süreci ciddiyetle takip etmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:
"ABD'nin son dönemdeki eylemleri, Lübnan anlaşmalarındaki taahhütlerini yerine getirmemesi, İran'a yönelik deniz ablukası ve ülkemizin ticari gemisine saldırılması Birleşmiş Milletler kararlarına göre açık bir saldırgan eylem örneğidir."
"TAHRAN, ABD'NİN DİPLOMASİYE YÖNELİK İHANETLERİNİ UNUTMAYACAKTIR"
ABD'nin söylemleri ile eylemleri arasında açık çelişkiler olduğunu dile getiren Bekayi, "Bu durum, İran halkının ABD'nin niyetlerine yönelik şüphelerini artırmaktadır. İran, ulusal çıkar ve menfaatlerini önceleyerek, müzakere sürecinin devamına ilişkin uygun kararı verecektir." ifadelerini kullandı.
ABD'nin 9 aydan kısa bir süre içinde iki kez, müzakereler devam ederken uluslararası hukuku ihlal ederek, İran'ın önde gelen isimlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydeden Bekayi, "Tahran yönetimi, ABD'nin diplomasiye yönelik tekrarladığı ihanetlerini unutmayacaktır." dedi.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GÜVENLİK SORUNUNUN NEDENİ ABD VE İSRAİL'DİR"
Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik sorununun nedeni ABD ve İsrail'in askeri faaliyetleridir." dedi.
ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce Hürmüz Boğazı'nın güvenlik içinde olduğuna işaret eden İranlı Sözcü, "Bu nedenle uluslararası toplum, bölgenin güvensiz hale gelmesinden dolayı bu iki aktörü sorumlu tutmalı ve suçlu ile mağdur rollerinin yer değiştirilmesine izin vermemelidir." diye konuştu.
"İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ, HERHANGİ BİR YENİ MACERACI GİRİŞİME YANIT VERECEKTİR"
Bekayi, İran'ın ulusal çıkarlarını korumak için hiçbir süre kısıtlaması veya ültimatomu kabul etmediğini söyledi.
Savaşı başlatanın kendileri olmadığını vurgulayan Bekayi, "ABD veya İsrail tarafından herhangi bir yeni maceracı girişim olması durumunda, silahlı kuvvetler güçlü bir şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.
Zenginleştirilmiş uranyum stokunun ABD'ye verilmesine ilişkin bir soru üzerine Bekayi, şunları söyledi:
"Müzakerelerin hiçbir aşamasında, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ABD'ye veya herhangi başka bir ülkeye intikali gündeme gelmemiştir. Esasen bu seçenek İran'ın gündeminde bulunmamaktadır. Ülkenin kesin tutumu, nükleer kazanımların İran toprakları içinde korunmasıdır ve bu konuda ortaya atılan iddialar reddedilmektedir."
Pakistanlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin, başkent İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürdü.
ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin İslamabad'daki yetkililer, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İran heyetinin yarın Pakistan'a ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Müzakerelere ilk turda olduğu gibi İran'dan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki aynı heyetin katılması öngörülüyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Washington heyetine liderlik etmesi bekleniyor.
İKİ UÇAK İSLAMABAD'A İNDİ
Pakistanlı yetkililer, dün, müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini bildirmişti. ABD'den konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.
İran basınında ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukası kalkana kadar İran heyetinin müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.
Pezeşkiyan, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır." dedi.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutumun önemine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.
İslam dünyasında yakınlaşmanın gerekliliğine değinen Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi, komplolarla mücadele etmenin ve dış güçlerin suistimalini önlemenin en önemli yoludur. Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin izzet ve ilerleme yolu sürdürülebilir." ifadelerini kullandı.
ÇATIŞMALARIN SÜRMESİ HİÇBİR TARAFIN YARARINA DEĞİL
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı ziyarette, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
Fars Haber Ajansı, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.
SABAH SAATLERİNDE İDAM
Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Muhammed Masum Şahi ve Hamid Velidi'nin cezası, sabah saatlerinde infaz edildi.
IKBY'YE YAPTIKLARI SEYAHATLERDE TEMAS KURDULAR
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yaptıkları seyahatler aracılığıyla Mossad'la bağlantı kurdukları öne sürülen Şahi ve Velidi, terör, patlayıcı fırlatma düzenekleri yapımı ve hassas yerler hakkında bilgi toplama konularında eğitim aldıkları iddiasıyla yargılanmıştı.
Eylem gerçekleştirmeden yakalandıkları öne sürülen söz konusu kişilerin, evlerinde patlayıcı düzenekleri ve havan yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği belirtilmişti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyreden ve ablukaya uymadığı gerekçesiyle el konulan İran bandıralı kargo gemisi Touska'ya yönelik operasyona ait görüntüleri yayınladı.
6 SAAT SÜREN UYARILARA RAĞMEN DURMADI
ABD ordusundan, Umman Denizi'nde ablukayı delmeye çalışan İran bandıralı kargo gemisine düzenlenen operasyonla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'nin amfibi hücum gemisi USS Tripoli'den helikopterle havalanarak söz konusu gemiye halatlarla iniş yaptığı bildirildi. Touska isimli geminin 6 saat süren uyarılara rağmen durmadığı, bunun üzerine USS Spruance destroyerinin makine dairesini hedef alarak geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktığı hatırlatıldı.
CENTCOM, operasyon kapsamında ABD askerlerinin gece saatlerinde gemiye indiği anları paylaştı.
ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından İran'ın, ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran, ABD savaş gemilerine saldırı gerçekleştirdi.
Görüşmelere Tahran yönetimini temsilen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi'nin katılması bekleniyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad müzakereleri ve ateşkese ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DENİZ ABLUKASI ATEŞKES İHLALİLİ
Görüşme sırasında Pezeşkiyan, Pakistan’a, barışın sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu çabalar için teşekkür ederken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının ateşkesin ihlali olduğunu vurguladı.
ABD’nin diplomasiye ihanet etme peşinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ülkesine yönelik olası bir yeni saldırının bölgesel ve küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Pakistan Başbakanı Şerif ise ülkesinin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına dair ortaya koyduğu çabalar hakkında bilgi verdi.
ABD BM ŞARTINA AYKIRI DAVRANIYOR
İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan'ın görüşmede ABD'nin müzakereler ve ateşkes döneminde taahhütlerini sürekli ihlal ettiğine, zorbalık ve akıl dışı tutumuna dikkat çektiği belirtildi. Pezeşkiyan, ABD’nin sözde İran’a yönelik deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemlerinin ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırı olduğunu belirterek, "Bu tür eylemler, ABD’li yetkililerin İran'a yönelik tehditkar söylemiyle birleştiğinde ABD'nin ciddiyetine duyulan güvensizliği artırmakta, Washington'ın önceki kalıpları tekrarlaması ve diplomasiye ihanet etmek istediğini her zamankinden daha açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran’a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirdi.
Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD’nin deniz ablukasını aşmaya çalıştığını kaydeden Trump, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance’nin Umman Körfezi'nde Touska’nın durması için uyarıda bulunduğunu belirtti.
Trump, “İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde.” diye yazdı.
Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunan Trump, gemide inceleme başlattıklarını ifade etti.
İRAN BASINI YALANLADI
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman Denizi’nde İran’a ait kargo gemisi TOUSKA’ya el koydukları yönündeki açıklamasını yalanladı. İran basınında yer alan haberde söz konusu geminin adına yer verilmezken, "Umman Denizi çevresindeki sulara konuşlanan ABD terör kuvvetleri, bir İran ticaret gemisini İran karasularına geri dönmeye zorlamak amacıyla ateş açtı. Ancak İran gemisine destek sağlamak üzere Devrim Muhafızları deniz birliklerinin zamanında bölgeye ulaşması ve hızlı müdahalesi sayesinde Amerikalılar geri çekilmek ve bölgeden kaçmak zorunda kaldı" denildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre, Arakçi ile Dar bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede uluslararası konular ile bölgesel meselelerin ele alındığı, deyatların ise daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Arakçi, Tahran'ın artan ABD tehditlerine karşı ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için "tüm imkanlarını" kullanacağını söyledi.
ABD ve İran arasındaki karşılıklı restleşmelere rağmen Washington ve Tahran yönetimi görüşmelerin olumlu gittiğine dair açıklamalarda bulundu.
İran'ın ateşkesi "ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirten ABD Başkanı Donald Trump, muhtemel barış anlaşmasına dair, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak" dedi.
ABD HEYETİ İSLAMABAD'DA
Trump, "Temsilcilerim müzakareler için Pazartesi (bugün) akşamı (Pakistan'ın başkenti) İslamabad'da olacak" ifadelerini kullandı. İran'ın barış anlaşmasını kabul etmesi için "son şans" olduğunu söyleyen Trump "Bu anlaşmayı imzalamazsa, tüm ülke havaya uçacak" tehdidinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise savaşın genişletilmesini istemediklerini dile getirdi. Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır" dedi. Pezeşkiyan ayrıca, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.
Öte yandan İran basını, ABD ile mesaj alışverişinin devam ettiğini ancak Hürmüz'deki ablukanın devam etmesi halinde Tahran'ın müzakerelere katılmayacağını yazdı. Pakistanlı kaynaklar, dün ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi. İkinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.
"BİZ GEÇEMİYORSAK KİMSE GEÇEMEZ"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır" dedi. ABD'nin ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur" ifadesini kullandı.İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD'ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi" dedi.