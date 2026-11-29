İkinci el otomobil piyasasında kapora tuzağı! “Güvenli Kapora Sistemi" kılıfıyla dolandırıcılık uyarısı
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satımında vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Noterliklerde "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında bir uygulama bulunmadığını açıklayan Bakanlık, telefonla işlem yapılmadığını vurguladı. Araç alacak ve satacak vatandaşlardan yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi'ni kullanmaları, farklı para transferlerine ve erişim taleplerine onay vermemeleri istendi. Dolandırıcılara para gönderenlerin ise vakit kaybetmeden bankalarına ve kolluk birimlerine başvurması gerektiği bildirildi.
İkinci el araç piyasasında alıcı ve satıcıları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı Ticaret Bakanlığından uyarı geldi. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların araç alım satım işlemlerinde maddi kayıp yaşamamaları için güvenli ödeme kanallarını kullanmaları gerektiğini bildirdi.
Özellikle noterlikler üzerinden işlem yapıldığı izlenimi veren taleplere karşı dikkatli olunmasını isteyen Bakanlık, "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında herhangi bir noterlik uygulamasının bulunmadığını duyurdu.
BAKANLIKTAN KRİTİK UYARI: GÜVENLİ KAPORA SİSTEMİ YOK!
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Noterlikler telefonla hiçbir işlem yapmaz. Noterliklerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya başka bir ad altında herhangi bir sistem bulunmamaktadır."
PARA TRANSFERİ VE ERİŞİM TALEPLERİNE DİKKAT!
Araç alım satımı sırasında mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen işlemlere de değinen Bakanlık, yalnızca resmi Güvenli Ödeme Sistemi kanallarının kullanılması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, "Mobil uygulamalarda yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarını kullanın. Başka para transferlerine ve erişim isteklerine onay vermeyin." denildi.
DOLANDIRICILARA PARA GÖNDERENLER NE YAPMALI?
Bakanlık, şüpheli bir taleple karşılaşan vatandaşların hiçbir işlem yapmaması gerektiğini bildirdi.
Para transferinin gerçekleşmesi halinde ise zaman kaybedilmeden ilgili bankaya ve kolluk birimlerine başvurulması istendi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Böyle bir taleple karşılaşmanız halinde hiçbir işlem yapmayın. Para gönderdiyseniz vakit kaybetmeden bankanıza ve kolluk birimlerine başvurun. Güvenli alışveriş, doğru bilgi ve resmi işlem kanallarının kullanılmasıyla mümkündür."