İkinci el araç alışverişinde noterlerin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çağrısı yapıldı. (Foto: Yapay zeka ile üretilmiştir.)

DOLANDIRICILARA PARA GÖNDERENLER NE YAPMALI?

Bakanlık, şüpheli bir taleple karşılaşan vatandaşların hiçbir işlem yapmaması gerektiğini bildirdi.

Para transferinin gerçekleşmesi halinde ise zaman kaybedilmeden ilgili bankaya ve kolluk birimlerine başvurulması istendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Böyle bir taleple karşılaşmanız halinde hiçbir işlem yapmayın. Para gönderdiyseniz vakit kaybetmeden bankanıza ve kolluk birimlerine başvurun. Güvenli alışveriş, doğru bilgi ve resmi işlem kanallarının kullanılmasıyla mümkündür."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN