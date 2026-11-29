Gazimağusa'ya bağlı Maraş ile ilgili KKTC'nin 50. kuruluş yıl dönümüne özel imar planı hazırladıklarını belirten Üstel, "Bu proje, ülkemize ve insanımıza kazandırılacaktır." dedi.

Üstel, ʺKapalı Maraşʺ olarak bilinen bölgenin KKTC'nin egemenliği altında bulunduğunu vurguladı. (Foto: AA)

"(KAPALI) MARAŞ'TA DEPREME DAYANIKLI OLMAYAN BÜTÜN BİNALARI YIKACAĞIZ"

Üstel, KKTC'nin kimseye toprak tavizinde bulunmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"(Kapalı) Maraş'ta depreme dayanıklı olmayan bütün binaları yıkacağız. Müteahhitlerimizin ve onlarla birlikte odalarımızın yaptıkları çalışmalarla, bu binalarda halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışma yapıyoruz. Tehlike arz eden binalar da yıkılacak. Burası bizim egemen sınırlarımız içerisinde olduğu için bu bizim hakkımızdır."

"KKTC SINIRLARI KANLA ÇİZİLDİ"

Üstel, Rum tarafının Maraş ile ilgili söz söylemeye hakkının bulunmadığına dikkati çekerek, GKRY Lideri Hristodulidis'in Maraş'ın iadesi ve Gazimağusa Limanı'nın AB tarafından işletilmesine yönelik açıklamalarının gerçekten uzak olduğuna işaret etti.

KKTC'nin bir karış toprağının dahi hiçbir zaman kimseye verilmeyeceğinin altını çizen Üstel, "Bir kere Hristodulidis'in unuttuğu bir şey var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla kanla çizildi. Bu doğrultuda artık bir karış dahi toprak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne verilmez, verilmeyecektir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır." diye konuştu.