Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 138 sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı açıklandı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 KPSS puanı ve sözlü sınav ile avukat, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli kadrolarında toplam 138 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 2-9 Aralık tarihleri arasında e-Devlet Kapısı veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 138 sözleşmeli personel istihdam edecek.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA 138 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
GİB, 138 sözleşmeli personel alımını sözlü sınav ve 2026 yılı KPSS puan sıralaması esaslarına göre gerçekleştirecek.
Buna göre, 22 avukat, 21 koruma ve güvenlik görevlisi, 23 tekniker, 45 hizmetli ve 27 şoför alımı yapılacak.
Söz konusu personel farklı illerde istihdam edilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular, 2-9 Aralık tarihlerinde e-Devlet Kapısı'ndaki "Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Sözlü sınavlar, avukat alımı için 21 Aralık'ta, koruma ve güvenlik görevlisi için 22 Aralık'ta, tekniker alımı için 23 Aralık'ta, hizmetli alımı için 24-28 Aralık tarihlerinde ve şoför alımı için 28-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanların isimleri, Başkanlığın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.