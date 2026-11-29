Erzurum'da yaşayan Ensar Yılmaz, 19 kez kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine umut oldu. 15 yaşındayken televizyonda izlediği bir trafik kazasının ardından yapılan kan bağışı çağrısından etkilenen Yılmaz, 18 yaşına girdikten sonra düzenli olarak kan vermeye başladı.

Yılmaz, Türk Kızılay tarafından bronz madalya ve beratla ödüllendirildi. (Fotoğraflar: DHA)

0 Rh pozitif kan grubuna sahip olan Yılmaz, Türk Kızılay tarafından bronz madalya ve beratla ödüllendirildi. Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz, herkesi bağış yapmaya davet etti.

Kızılay Kan Alma Hemşiresi Ömer Özcan da bir kan bağışının üç hastaya umut olabildiğini söyledi.