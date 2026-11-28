Akkuyu'da uzun vadeli hedeflerinin "Türkiye'de nükleer santralin tüm yaşam döngüsünü yönetebilecek, sürdürülebilir bir insan kaynağı kapasitesi oluşturmak" olduğunu söyleyen Terentyeva, "Türk üniversiteleriyle ortak programlar, akademik değişimler, öğretim üyeleri ve öğrenciler için stajlar ve Türk uzmanların sektörel çalışma gruplarına dahil edilmesi çalışmaları önemli bir adım" dedi.

Akkuyu NGS'nin işletmeye alınmasıyla yalnızca temiz bir enerji kaynağının devreye girmeyeceğini, Türkiye'de eğitim ve bilimin gelişimine de ivme kazandıracağını anlatan Terentyeva, "Burada, Rosatom'un nükleer güç santrallerinin inşası ve işletilmesindeki uzun yıllara dayanan deneyimine dayalı ileri nükleer teknolojiler uygulanacaktır. Rus eğitim sistemi, öğrencilere hem sağlam bir teorik temel hem de uygulamalı beceriler kazandırmaya odaklanmaktadır. Akkuyu NGS'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Türk uzmanlar, bu becerileri kendi ülkelerindeki faal nükleer güç santralinde kazanabilecek" şeklinde konuştu.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu