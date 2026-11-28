Akkuyu'da tarihi eşik! İlk elektrik için geri sayım başladı: Santral Türk mühendislere emanet
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) enerji üretimi için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay birinci güç ünitesine nükleer yakıt yüklenmesi planlanırken, santralin Ocak-Şubat 2027 döneminde sisteme ilk elektriği vermesi hedefleniyor. Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler ise santralin tüm yaşam döngüsünde kritik görevler üstlenecek.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yıllardır beklenen enerji üretimi aşamasına geçilmesi için hazırlıklar sürüyor. Önümüzdeki ay birinci güç ünitesine nükleer yakıt yüklenmeye başlanacak. Yakıt yüklemesinin ardından santralin Ocak-Şubat 2027 döneminde sisteme ilk elektriği vermesi planlanıyor.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu ile ülke nükleer enerjiyle tanışırken, Türk gençleri de Rosatom tarafından Rusya'da bu alanda eğitime alınıyor. Eğitimlerini tamamlayan mühendisler, santralde kritik görevlerde hizmet vermeye başladı.
320'DEN FAZLA GENÇ MEZUN OLDU
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Rosatom İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, Rusya'daki eğitim süreci ve yetişmiş Türk mühendislerin Akkuyu'daki sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Akkuyu NGS ve proje kuruluşlarında görev yapan 320'den fazla çalışanın Rus üniversitelerinden mezun olduğunu açıklayan Terentyeva, halen Rusya'da eğitim gören yaklaşık 100 Türk öğrenci bulunduğunu, önümüzdeki dönemde bu sayıya 70 civarında öğrencinin daha ekleneceğini kaydetti.
Türkiye ile yürütülen insan kaynağı yetiştirme programının Rosatom'un kapsamlı yaklaşımının bir örneği olduğunu belirten Terentyeva, "Hedefimiz, santral tamamen işletmeye alındığında Türk ekibinin işletmeye hazır olmasıdır. Yetiştirilen bu uzmanlar halihazırda Türkiye'de nükleer enerji sektörünün oluşumuna katkı sağlıyor ve ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı destekliyor" dedi.
SANTRALİN YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ TÜRK MÜHENDİSLER YÖNETECEK
Akkuyu'da uzun vadeli hedeflerinin "Türkiye'de nükleer santralin tüm yaşam döngüsünü yönetebilecek, sürdürülebilir bir insan kaynağı kapasitesi oluşturmak" olduğunu söyleyen Terentyeva, "Türk üniversiteleriyle ortak programlar, akademik değişimler, öğretim üyeleri ve öğrenciler için stajlar ve Türk uzmanların sektörel çalışma gruplarına dahil edilmesi çalışmaları önemli bir adım" dedi.
Akkuyu NGS'nin işletmeye alınmasıyla yalnızca temiz bir enerji kaynağının devreye girmeyeceğini, Türkiye'de eğitim ve bilimin gelişimine de ivme kazandıracağını anlatan Terentyeva, "Burada, Rosatom'un nükleer güç santrallerinin inşası ve işletilmesindeki uzun yıllara dayanan deneyimine dayalı ileri nükleer teknolojiler uygulanacaktır. Rus eğitim sistemi, öğrencilere hem sağlam bir teorik temel hem de uygulamalı beceriler kazandırmaya odaklanmaktadır. Akkuyu NGS'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Türk uzmanlar, bu becerileri kendi ülkelerindeki faal nükleer güç santralinde kazanabilecek" şeklinde konuştu.