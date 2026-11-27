Gerekli belgelere sahip olan alışveriş merkezlerinin otoparklarında ayrıca altı temel güvenlik şartının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.

Otoparkların TS 9881 "Araç park yerleri için kurallar" standardında yer alan "Tip 1-Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" kural ve şartlarını sağlaması, buna ilişkin Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) hizmet yeterlik belgesi alması ve mahalli itfaiye teşkilatının uygun görüşüne sahip olması şart koşuluyor.

Alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparkların mevzuata uygun LPG'li araçları kabul edebilmesi için öncelikle üç temel koşulu yerine getirmesi gerekiyor.

Ancak milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu yasakta, 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki AVM kapalı otoparkları için özel bir istisna bulunuyor.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar, kapalı otoparklara girmeleri yasak. Ancak alışveriş merkezlerinin kapalı otoparkları için belirli güvenlik koşullarının yerine getirilmesi halinde istisna uygulanabiliyor.

Alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparkların mevzuata uygun LPG'li araçları kabul edebilmesi için öncelikle üç temel koşulu yerine getirmesi gerekiyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

YILLIK DENETİM

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, bu kapsamdaki otoparkların kayıtlarını tutmak ve bu alanları her yıl denetlemek ya da denetlettirmekle yükümlü olacak.

90x60 cm TABELA

LPG'li araç kabul eden otoparkların araç girişine, sürücülerin rahatlıkla görebileceği bir noktaya TS 9881 standardına uygunluk işareti içeren en az 90x60 cm ebatlarında tabela asılacak.

BİRİNCİ BODRUM KAT SINIRI VE AYRI GİRİŞ-ÇIKIŞLAR

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları 1'inci bodrum kattan daha aşağıda konumlandırılamayacak; ayrıca bu bölümler ile giriş ve çıkışları, diğer araçların kullandığı otopark alanları ve giriş-çıkışlarından ayrı olarak düzenlenecek.

KIVILCIM GÜVENLİKLİ TESİSAT VE GAZ ALGILAMA

Bu otoparkların elektrik ve havalandırma tesisatı kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olarak kurulacak, havalandırma sistemi ise yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı çalışarak gaz algılandığında otomatik devreye girecek ve gazı süpürüp ortamdan uzaklaştırabilecek kapasitede düzenlenecek.