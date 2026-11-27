LPG'li araç sahipleri dikkat! AVM otoparkına girişlerde yeni dönem: 6 güvenlik şartı ve 3 temel onay zorunlu hale geldi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında kapalı otoparklara girişi yasak olan LPG’li araçlar için AVM’lere özel istisna getirildi. TS 9881 standardı şartlarını sağlayarak TSE hizmet yeterlik belgesi ve itfaiye onayı alan AVM otoparkları, 6 temel güvenlik şartını yerine getirmek kaydıyla 1 Ocak 2028 itibarıyla birinci bodrum kata LPG’li araç kabul edebilecek. İşte detaylar...
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar, kapalı otoparklara girmeleri yasak. Ancak alışveriş merkezlerinin kapalı otoparkları için belirli güvenlik koşullarının yerine getirilmesi halinde istisna uygulanabiliyor.
LPG'Lİ ARAÇLARA YENİ DÜZENLEME: 6 ŞART GETİRİLDİ
Ancak milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu yasakta, 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki AVM kapalı otoparkları için özel bir istisna bulunuyor.
TSE BELGESİ VE İTFAİYE ONAYI ZORUNLU
Alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparkların mevzuata uygun LPG'li araçları kabul edebilmesi için öncelikle üç temel koşulu yerine getirmesi gerekiyor.
Otoparkların TS 9881 "Araç park yerleri için kurallar" standardında yer alan "Tip 1-Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" kural ve şartlarını sağlaması, buna ilişkin Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) hizmet yeterlik belgesi alması ve mahalli itfaiye teşkilatının uygun görüşüne sahip olması şart koşuluyor.
Gerekli belgelere sahip olan alışveriş merkezlerinin otoparklarında ayrıca altı temel güvenlik şartının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.
YILLIK DENETİM
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, bu kapsamdaki otoparkların kayıtlarını tutmak ve bu alanları her yıl denetlemek ya da denetlettirmekle yükümlü olacak.
90x60 cm TABELA
LPG'li araç kabul eden otoparkların araç girişine, sürücülerin rahatlıkla görebileceği bir noktaya TS 9881 standardına uygunluk işareti içeren en az 90x60 cm ebatlarında tabela asılacak.
BİRİNCİ BODRUM KAT SINIRI VE AYRI GİRİŞ-ÇIKIŞLAR
LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları 1'inci bodrum kattan daha aşağıda konumlandırılamayacak; ayrıca bu bölümler ile giriş ve çıkışları, diğer araçların kullandığı otopark alanları ve giriş-çıkışlarından ayrı olarak düzenlenecek.
KIVILCIM GÜVENLİKLİ TESİSAT VE GAZ ALGILAMA
Bu otoparkların elektrik ve havalandırma tesisatı kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olarak kurulacak, havalandırma sistemi ise yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı çalışarak gaz algılandığında otomatik devreye girecek ve gazı süpürüp ortamdan uzaklaştırabilecek kapasitede düzenlenecek.
ZEMİNDE IZGARA KULLANILMAYACAK
Otoparkların zemininde su drenajını sağlamak amacıyla uygun eğimde dere sistemi oluşturulacak ve bu bölümlerde kesinlikle ızgara sistemine izin verilmeyecek; dere sisteminin tahliye noktalarında ise gaz geçişini önleyen sifonlu rögarlar kullanılacak.
ARAÇLARIN RUHSATLARI VE MUAYENELERİNİN KONTROLÜ
İzinli otoparklara yalnızca tescil belgesinde (ruhsatında) LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kabul edilecek; araçların bu şartları sağlayıp sağlamadığı ise TS 9881 standardındaki Tip 1 otopark çalışanı şartlarını taşıyan yetkili giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevliler tarafından kontrol edilecek.
ŞARTLARI SAĞLAMAYAN ARAÇLAR İÇERİ ALINMAYACAK
Teknik altyapısını tamamlayıp gerekli belge ve onayları alan, girişine ise 90x60 cm'lik uygunluk tabelasını asan AVM kapalı otoparkları birinci bodrum katta LPG'li araç kabul edebilecek; ancak bu şartları sağlamayan AVM'ler ile izinli otoparklarda ruhsatında LPG işli olmayan veya muayenesi bulunmayan araçların içeri girişine kesinlikle izin verilmeyecek.
DÜZENLEME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Düzenleme 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren geçerli olacak.