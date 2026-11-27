Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Somali'de yaşanan hava saldırısına ilişkin Türkiye'yi hedef alan iddialar hakkında açıklama yaptı.

"TSK'YA AİT HİÇBİR MÜHİMMAT KULLANILMAMIŞTIR"

DMM, konuya ilişkin kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan, 'Somali'de sivil kayıplara yol açan bir hava saldırısında Türkiye menşeli mühimmat ve Türk SİHA'larının kullanıldığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve açık bir kara propaganda faaliyetidir. Söz konusu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından herhangi bir harekat icra edilmemiş, Türkiye'ye veya TSK'ya ait hiçbir hava unsuru ya da mühimmat kullanılmamıştır.