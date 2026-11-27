DMM'den Somali açıklaması! Türk SİHA'ları ve mühimmat iddialarına yalanlama: Kara propaganda
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Somali'de sivil kayıplara yol açan hava saldırısında Türk SİHA'larının kullanıldığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, TSK'nın söz konusu bölgelerde herhangi bir harekat gerçekleştirmediği belirtilirken, iddiaların Türkiye-Somali ilişkilerini ve Türk savunma sanayisini hedef aldığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Somali'de yaşanan hava saldırısına ilişkin Türkiye'yi hedef alan iddialar hakkında açıklama yaptı.
"TSK'YA AİT HİÇBİR MÜHİMMAT KULLANILMAMIŞTIR"
DMM, konuya ilişkin kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan, 'Somali'de sivil kayıplara yol açan bir hava saldırısında Türkiye menşeli mühimmat ve Türk SİHA'larının kullanıldığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve açık bir kara propaganda faaliyetidir. Söz konusu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından herhangi bir harekat icra edilmemiş, Türkiye'ye veya TSK'ya ait hiçbir hava unsuru ya da mühimmat kullanılmamıştır.
"KARA PROPAGANDA"
Bu tarz dezenformasyon içeriklerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Türk Savunma Sanayisini yıpratmanın yanı sıra, köklü dostluk ve işbirliği zemininde ilerleyen Türkiye-Somali ilişkilerini hedef aldığı açıktır. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik manipülatif haberlere, kara propaganda unsurlarına ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınması önemle rica olunur."