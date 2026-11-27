Ankara'da iki bozayı vurularak öldürülmüştü! Soğuksu Milli Parkı müdürü görevden alındı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmada park müdürü, ön incelemenin ardından görevden alındı. Bakanlık, yavru ayıların güvenliğini sağlamak için 25 kişilik uzman ekip görevlendirirken bölgede 45 fotokapan kuruldu. Termal dronlar ve gece görüş dürbünleriyle yapılan taramalarda yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin ön incelemenin ardından park müdürünün görevden alındığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.
Soğuksu Milli Parkı'nda, 21 Kasım 2026 civarında "Kar" isimli anne bozayı ile yavrularından birinin silahla vurularak öldürülmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı olayla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.
PARK MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'ndaki olaya ilişkin ön inceleme yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:
"Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir. Diğer yandan, yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23'ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş, termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir."
Açıklamada, yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususlarının değerlendirileceği kaydedilerek, alınacak karar doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.