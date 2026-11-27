Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin ön incelemenin ardından park müdürünün görevden alındığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.