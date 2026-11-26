Ankara'da firari FETÖ'cülere operasyon! 7 yıllık kaçış sona erdi: 3 hain yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlediği operasyonlarda firari olarak aranan 3 hükümlüyü yakaladı. Silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından aranan hükümlülerden birinin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğer ikisinin ise 3 ve 7 yıldır firari olduğu bildirildi.
Giriş Tarihi:
Başkentte polisin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonunda 3 firari yakalandı.
ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
FETÖ FİRARİSİ EVİNDE YAKALANDI
Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan FETÖ firarisi hükümlülerin adreslerini tespit etti.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 1 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, 3 yıldır firari olarak aranan K.N. ve 7 yıldır firari olarak aranan N.K.Ç. yakalandı.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel