İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın havacılık trafiğinde zirveye yerleşti. Günlük ortalama 1379 uçuşla Madrid, Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa'nın önemli havacılık merkezlerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, kıtanın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, günlük 1379 uçuş ortalamasıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını elde etti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) EUROCONTROL UÇUŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda 16-22 Kasım 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistikleri paylaşıldı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1379 uçuşla Avrupa'da ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 1291 uçuşla Madrid Barajas, 1249 uçuşla Londra Heathrow, 1246 uçuşla Amsterdam, 1226 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1088 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.