Avrupa'nın havacılık trafiğinde İstanbul farkı! Madrid, Londra, Amsterdam ve Paris'i geride bıraktı
İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 16-22 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan raporuna göre günlük ortalama 1379 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. En yakın rakibi Madrid Barajas'ı günlük 88 uçuşla geride bırakan İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Amsterdam'ı da geçti. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 778 uçuşla Avrupa'da 8'inci sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın havacılık trafiğinde zirveye yerleşti. Günlük ortalama 1379 uçuşla Madrid, Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa'nın önemli havacılık merkezlerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, kıtanın en yoğun havalimanı oldu.
EUROCONTROL UÇUŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda 16-22 Kasım 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistikleri paylaşıldı.
Rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1379 uçuşla Avrupa'da ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı 1291 uçuşla Madrid Barajas, 1249 uçuşla Londra Heathrow, 1246 uçuşla Amsterdam, 1226 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1088 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.
EN YAKIN RAKİBİNE 88 UÇUŞ FARK ATTI
İstanbul Havalimanı, listenin ikinci sırasında yer alan Madrid Barajas Havalimanı'nı günlük ortalama 88 uçuşla geride bıraktı.
İstanbul'un uçuş trafiği Londra Heathrow'dan 130, Amsterdam'dan 133, Paris Charles de Gaulle'den 153 ve Frankfurt'tan 291 uçuş daha fazla gerçekleşti.
İSTANBUL'UN İKİ HAVALİMANI DA İLK 10'DA
İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer aldı.
Günlük ortalama 778 uçuşun gerçekleştiği Sabiha Gökçen, Avrupa genelinde 8'inci sıraya yerleşti.