Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, bir çiçek satış platformunun internet sitesine yönelik arama motoru reklamları mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, incelemenin sonuçlarını paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, yüzde 50 indirim vaadiyle tüketicileri yanılttığı belirlenen çiçek satış platformuna 863 bin 580 TL ceza uyguladı. (Fotoğraf: AA) İNDİRİMDE YÜZDE 50 OYUNU İncelemede, reklamlarında "yüzde 50 indirimli" ifadesini kullanan platformun tüketicilere vaat ettiği fiyat avantajını gerçekte sunmadığı belirlendi. Yapılan incelemede yüzde 50 indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 olduğu tespit edildi. Diğer ürünlerdeki indirim oranlarının ise yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği belirlendi..