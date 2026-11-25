Çiçek sitesinin indirim oyunu bozuldu! Ticaret Bakanlığından yanıltıcı reklama 863 bin 580 TL ceza
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden çiçek satışı yapan bir platformun arama motorlarında yayımladığı “yüzde 50 indirim” reklamının gerçeği yansıtmadığı ve sadece 3 üründe olduğunu belirledi. Ürünlerde vaat edilen indirim oranının uygulanmadığı tespit edilirken, reklamların durdurulmasına ve firmaya 863 bin 580 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, bir çiçek satış platformunun internet sitesine yönelik arama motoru reklamları mercek altına alındı.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, incelemenin sonuçlarını paylaştı.
İNDİRİMDE YÜZDE 50 OYUNU
İncelemede, reklamlarında "yüzde 50 indirimli" ifadesini kullanan platformun tüketicilere vaat ettiği fiyat avantajını gerçekte sunmadığı belirlendi.
Yapılan incelemede yüzde 50 indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 olduğu tespit edildi. Diğer ürünlerdeki indirim oranlarının ise yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği belirlendi..
REKLAMLAR DURDURULDU, 863 BİN TL CEZA KESİLDİ
Reklamlarda gerçekte sunulmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak kullanılması, tüketicilerde yanıltıcı fiyat avantajı algısı oluşturduğu gerekçesiyle değerlendirildi.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu tanıtımların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Bakanlık, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.