KKTC Başbakanı Üstel'den Eskişehir'deki 5 şehit için taziye mesajı: "Ana vatan Türkiye’nin acısı bizim acımızdır"
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de üzüntüyle karşılandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yayımladığı taziye mesajında Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin acısını paylaştığını belirterek, “Ana vatan Türkiye’nin acısı bizim acımızdır” dedi.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde 5 askerin şehit olmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel taziye mesajı yayımladı.
Şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin yaşadığı derin üzüntüyü paylaştığını ifade etti.
"ANA VATAN TÜRKİYE'NİN ACISI BİZİM ACIMIZDIR"
Üstel, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ana vatan Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."
ŞEHİT AİLELERİNE VE TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI
Başbakan Üstel, şehitlerin ailelerine sabır dilerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine de başsağlığı dileklerini iletti. Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin acısını yürekten paylaştığını belirten Üstel, şehit askerleri rahmetle andı.