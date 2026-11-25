Şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin yaşadığı derin üzüntüyü paylaştığını ifade etti.

Ünal Üstel, şehit askerler için Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti. (Foto: İHA)

"ANA VATAN TÜRKİYE'NİN ACISI BİZİM ACIMIZDIR"

Üstel, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ana vatan Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

ŞEHİT AİLELERİNE VE TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI

Başbakan Üstel, şehitlerin ailelerine sabır dilerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine de başsağlığı dileklerini iletti. Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin acısını yürekten paylaştığını belirten Üstel, şehit askerleri rahmetle andı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN