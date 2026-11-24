Yasa dışı bahiste 26,1 milyar liralık para trafiği! 5 ayrı soruşturmada 245 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 5 ayrı soruşturmada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun merkezli operasyonlarda toplam 245 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, Denizli'deki "ARPA" ve Sakarya'daki "Yaramazlar" adlı suç örgütlerine yönelik soruşturmaların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun merkezli 5 ayrı soruşturma kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin banka ve kripto para hesapları ile finansal işlemlerine yönelik incelemelerde toplam yaklaşık 26,1 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Operasyonlarda 245 şüpheli yakalanırken, firari şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaların sonuçlarını açıkladı.
DENİZLİ'DE "ARPA" OPERASYONU: 12 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması bulunduğu tespit edildi. Örgütün faaliyetleri kapsamında yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Soruşturmada 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üye olmak üzere toplam 127 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1'i örgüt lideri ve 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Firari 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"YARAMAZLAR" ÖRGÜTÜNÜN HESAPLARINDA 6,1 MİLYAR LİRA
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesapları incelendi. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Sakarya merkezli 15 ilde 106 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, yurt dışında olduğu tespit edilen 2 kişiyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
AFYONKARAHİSAR'DA 3,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı kumar soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesapları incelemeye alındı. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 3 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli dahil toplam 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
DENİZLİ'DE İKİNCİ OPERASYON: 3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir diğer yasa dışı bahis soruşturmasında yaklaşık 3 milyar liralık işlem hacmiyle bağlantılı 8 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, bir kişi hakkında ise yakalama kararı olduğu bildirildi. Denizli merkezli 3 ilde 6 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
SAMSUN'DA 1,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmada, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Samsun merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda olduğu belirlenirken, diğer 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.
5 SORUŞTURMADA 245 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR SUÇA VE SUÇ ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların ardından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerin farklı hesapları ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç imkanlarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."