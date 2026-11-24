Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun merkezli 5 ayrı soruşturma kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin banka ve kripto para hesapları ile finansal işlemlerine yönelik incelemelerde toplam yaklaşık 26,1 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Operasyonlarda 245 şüpheli yakalanırken, firari şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaların sonuçlarını açıkladı.

Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 5 ayrı soruşturmada 245 şüpheli yakalandı. (Foto: Yapay zeka ile üretilmiştir.) DENİZLİ'DE "ARPA" OPERASYONU: 12 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması bulunduğu tespit edildi. Örgütün faaliyetleri kapsamında yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Soruşturmada 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üye olmak üzere toplam 127 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1'i örgüt lideri ve 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Firari 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. "YARAMAZLAR" ÖRGÜTÜNÜN HESAPLARINDA 6,1 MİLYAR LİRA Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesapları incelendi. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Sakarya merkezli 15 ilde 106 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, yurt dışında olduğu tespit edilen 2 kişiyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.