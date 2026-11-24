İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen uluslararası çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın paylaşımına göre, kırmızı bültenle aranan 22 kişi ile ulusal seviyede aranan 22 kişi olmak üzere toplam 44 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.



EN FAZLA İADE GÜRCİSTAN'DAN



Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, yakalanan kişilerin 26'sı Gürcistan'dan, 4'ü Yunanistan'dan, 2'si Bulgaristan'dan, 4'ü Almanya'dan ve 4'ü Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi. ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'dan ise birer kişinin iadesi sağlandı.

Kırmızı bültenle aranan 22 şüpheli (Foto: Sosyal medya)



KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI



Operasyonlar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç. isimli 22 kişinin yakalandığı açıklandı. Ulusal seviyede aranan M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. isimli 22 kişinin de Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.



INTERPOL VE EMNİYET BİRİMLERİ ORTAK ÇALIŞTI



Bakanlığın açıklamasında, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izlerinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği sonucunda yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı kaydedildi.