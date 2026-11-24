Yurt dışına kaçan 44 firari Türkiye'ye getirildi! 9 ülkede uluslararası takip: En fazla iade Gürcistan'dan
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik uluslararası çalışmaların sonuçlarını duyurdu. Kırmızı bültenle aranan 22, ulusal seviyede aranan 22 olmak üzere toplam 44 kişi, 9 farklı ülkede yakalanarak Türkiye'ye getirildi. En fazla iade 26 kişiyle Gürcistan'dan gerçekleşirken Bakanlık, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek" mesajını verdi.
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen uluslararası çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın paylaşımına göre, kırmızı bültenle aranan 22 kişi ile ulusal seviyede aranan 22 kişi olmak üzere toplam 44 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
EN FAZLA İADE GÜRCİSTAN'DAN
Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, yakalanan kişilerin 26'sı Gürcistan'dan, 4'ü Yunanistan'dan, 2'si Bulgaristan'dan, 4'ü Almanya'dan ve 4'ü Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.
ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'dan ise birer kişinin iadesi sağlandı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonlar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç. isimli 22 kişinin yakalandığı açıklandı.
Ulusal seviyede aranan M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. isimli 22 kişinin de Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.
INTERPOL VE EMNİYET BİRİMLERİ ORTAK ÇALIŞTI
Bakanlığın açıklamasında, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izlerinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği sonucunda yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı kaydedildi.
"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"
İçişleri Bakanlığı, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz."
Bakanlık, açıklamasının sonunda operasyonda görev alan emniyet personeli ile ilgili başkanlıkları ve daire başkanlıklarını tebrik ederken Adalet ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine de teşekkür etti.