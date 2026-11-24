Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin faiz karşılığında para vererek haksız kazanç sağladıkları, borçlarını tahsil etmek için mağdurlara yönelik tehdit ve cebir içerikli eylemlerde bulundukları belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, farklı müştekilere yönelik tefecilik faaliyetlerinin ortak bir organizasyon ve örgütsel yapı içerisinde yürütüldüğü tespit edildi.

MASAK VE BANKA KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında müşteki ifadeleri, MASAK analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket ettikleri ortaya konuldu. Faiz karşılığında kullandırılan paralar üzerinden haksız kazanç sağlandığı, para hareketlerinin farklı şahıs ve şirket hesapları üzerinden gerçekleştirilerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da tefecilik soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. (Fotoğraf: AA)

Şüphelilerin borç karşılığında müştekilere ait araç ve taşınmazları, gerçek bedelleriyle örtüşmeyen işlemler üzerinden devraldıkları da belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması amacıyla 24 Kasım'da İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 34 şüpheliden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 6 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şüphelilere ait araçlara el konuldu.

Ayrıca tefecilik faaliyetleri karşılığında müştekilerden temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlar hakkında da el koyma işlemi uygulandı.

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