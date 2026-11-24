Jandarmadan yasa dışı bahise siber darbe! 407 internet sitesine erişim engeli getirildi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, internet üzerinden işlenen suçlara yönelik sanal devriye çalışmalarında 407 internet sitesini mercek altına aldı. 16-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen incelemelerde 342 sitenin yasa dışı bahis oynattığı, 5 sitenin oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı, 60 sitenin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen 407 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından internet ortamındaki yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik yürütülen sanal devriye çalışmalarında 407 internet sitesine erişim engellendi.
Yapılan kontrollerde yasa dışı bahis, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen internet siteleri tespit edildi. Söz konusu adreslerin Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilmesinin ardından erişim engeli uygulandı.
JANDARMADAN 793 HESAP VE İNTERNET ADRESİNE İNCELEME
16-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelemeye alındı.
İncelemeler sonucunda yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 407 internet sitesi tespit edildi.
342 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ
Sanal devriye çalışmalarında yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayan internet siteleri de belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda 342 internet sitesinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Söz konusu internet siteleri, erişim engeli uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.
OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN 5 SİTE BELİRLENDİ
İnternet ortamında gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri de sanal devriye çalışmalarının kapsamında yer aldı. Yapılan araştırmalarda 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Bu adresler de erişim engeli getirilen internet siteleri arasında yer aldı.
60 MÜSTEHCEN İÇERİKLİ SİTEYE ENGEL
Ankara İl Jandarma Komutanlığının incelemelerinde müstehcen içerikli paylaşım yapan internet siteleri de tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 60 internet sitesinin müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Böylece yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 407 internet sitesi için işlem yapıldı.
407 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ
Jandarmanın 16-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda erişimi engellenen internet sitelerinin dağılımı şöyle:
İncelemeler sonucunda belirlenen 407 internet sitesi Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi. Bildirimin ardından söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.