16-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde yasa dışı bahis, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen internet siteleri tespit edildi. Söz konusu adreslerin Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilmesinin ardından erişim engeli uygulandı.

Ankara Jandarmasından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık denetimi. (Foto: Yapay zeka ile üretilmiştir.)

342 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ

Sanal devriye çalışmalarında yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayan internet siteleri de belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda 342 internet sitesinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Söz konusu internet siteleri, erişim engeli uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN 5 SİTE BELİRLENDİ

İnternet ortamında gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri de sanal devriye çalışmalarının kapsamında yer aldı. Yapılan araştırmalarda 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Bu adresler de erişim engeli getirilen internet siteleri arasında yer aldı.

60 MÜSTEHCEN İÇERİKLİ SİTEYE ENGEL

Ankara İl Jandarma Komutanlığının incelemelerinde müstehcen içerikli paylaşım yapan internet siteleri de tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 60 internet sitesinin müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Böylece yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 407 internet sitesi için işlem yapıldı.

407 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ

Jandarmanın 16-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda erişimi engellenen internet sitelerinin dağılımı şöyle:

Tespit edilen faaliyet İnternet sitesi sayısı Yasa dışı bahis 342 Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık 5 Müstehcen içerikli paylaşım 60 Toplam 407

İncelemeler sonucunda belirlenen 407 internet sitesi Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi. Bildirimin ardından söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

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