Sınır konulmayan çocuklarda empati gelişimi olumsuz etkilenebiliyor.

Ailelerin "Sana vurana sen de vur" gibi sözlerle çocuklara şiddeti bir çözüm yöntemi olarak öğretmemesi gerektiğini kaydetti.

Çocukların zorbalık yaptığının tekrarlayan davranışlar, okulda alınan disiplin cezaları, kendisine ait olmayan eşya veya parayla eve gelmesi gibi işaretlerden anlaşılabileceğini belirten Alnak, ailelere öfke, aşağılama ve zorla özür dilettirme yerine anlayışlı yaklaşmalarını önerdi. Bu tür tepkilerin çocuğun özgüvenini daha da zedeleyebileceğini ifade etti.