Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Yolların karla kaplandığı, termometrelerin eksileri gösterdiği dağ köylerinde, tüm imkânsızlıklara rağmen sönmeyen bir eğitim meşalesi yanıyor. Genç eğitimciler "Bize her yer vatan" deyip uzaktaki köylerde görev yapıyor. Erzurum'un dik yamaçlarından Kars'ın sınır hattına kadar uzanan bu hikâyeler, mesleğe duyulan aşkın hiçbir engel tanımadığını gözler önüne seriyor. Fedakâr öğretmenler hem öğrencilerinin hem de bölge halkının takdirini topluyor.