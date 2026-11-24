Dersimiz vatan! 24 Kasım'da Anadolu'nun fedakâr öğretmenlerinden yürek ısıtan hikâyeler
Karlı yollar, dondurucu soğuklar ve imkânsızlıklar onları durduramadı. Anadolu'nun en uzak köylerinde görev yapan genç öğretmenler, 24 Kasım'da fedakârlıklarıyla gönülleri fethetti.
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Yolların karla kaplandığı, termometrelerin eksileri gösterdiği dağ köylerinde, tüm imkânsızlıklara rağmen sönmeyen bir eğitim meşalesi yanıyor. Genç eğitimciler "Bize her yer vatan" deyip uzaktaki köylerde görev yapıyor. Erzurum'un dik yamaçlarından Kars'ın sınır hattına kadar uzanan bu hikâyeler, mesleğe duyulan aşkın hiçbir engel tanımadığını gözler önüne seriyor. Fedakâr öğretmenler hem öğrencilerinin hem de bölge halkının takdirini topluyor.
Fatmanur Kahraman, Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Tayini Erzurum'un Sarıkaşık Mahallesi'ndeki Sarıkaşık İlkokuluna çıktı. İkiz kardeşi Zehranur Kahraman ise Kafkas Üniversitesini bitirdi. O da ikiziyle aynı okulda görev yapmaya başladı. İkiz kardeş şimdi 67 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.
Balıkesirli öğretmen Yılmaz Samet Deniz, üniversite eğitimini Antalya'nın Alanya ilçesinde başarıyla tamamladı. Sıcak iklimden sonra kendi tercihiyle soğuk havasıyla bilinen Kars'a atandı.
Öğretmen Deniz, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay'ın Göldalı köyünde göreve başladı. İki yıldır bu dağ eteğindeki köy okulunda tek başına hizmet veriyor. Okulun tek velisine ait Seçil ve Azranur Melek adlı iki kız kardeşi eğitiyor. Eksi 30 derecede her sabah soba yakarak çocuklara özel ders tadında gelecek hazırlıyor.
Öğretmen Aleyna Aydıner ise İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversiteyi de İstanbul'da bitirdi. Bitlis'in 2 bin rakımlı Yoğurtlu köyüne atandı. 4 öğrencisi olan okulda görev yapmaya başladı. Derse başlamadan önce ise odun kırıp sobayı kendisi yaktı. Köylülerden aldığı sütü sobada kaynatıp elmalarla çocuklara turtalar yaptı.
Manisalı öğretmen Didem Selimoğlu, üniversite öğrenimini Ankara'da tamamladı. Erasmus programı kapsamında Belçika'da öğretmenlik uygulamasına katıldı. Ardından Türkiye'ye döndü. Önce Şırnak'a, ardından da Diyarbakır'daki bir köy okuluna atandı. Sınıfın duvarlarını gezegenler, yıldızlar ve eğitici görsellerle süsledi. Selimoğlu, "Ailemi özlüyorum ama meslek aşkı, öğrencilerimin pozitif anlamda değişimini görmek beni çok motive etti. Ailem de zamanla bu tercihime saygı duydu. Mesleğimde 10'uncu yılımdayım. Köyden ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu.
KALBİMİZDESİNİZ
24 Kasım'da şehit öğretmenlerimiz unutulmayacak. Hain saldırılarda şehit olan fedakâr öğretmenlerimiz törenlerle anılacak.