Daha önce karın ağrısı şikayetleriyle Trabzon'da hastaneye başvuran Selim Çelenk, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde 1,5 ay tedavi görmüş ve sonrasında Düzköy Belediyesi'ndeki görevine geri dönmüştü.

SON PAYLAŞIMI TAZİYE

Hayatını kaybeden Çelenk'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımın taziye üzerine olması dikkat çekti.

Çelenk, 18 Ekim'de yaptığı paylaşımda, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i andığı kaydedildi.

Çelenk'inm son paylaşımında, "Dündar Ziya Gültekin… Çok nahif beyefendi bir insan. 15 Temmuz Derneğinin vefakâr bir neferi olarak şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için gecesini gündüzüne katmış kardeşlerimden biriydi. Her konuda görüşerek çözülmesi gereken sorunları çözüme kavuşturmaya çalışırdık. Vefatından beri üzüntümden yazamadım. Ziya kardeşime Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.