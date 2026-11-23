Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk hayatını kaybetti... Son paylaşımı taziye mesajıydı
Pankreas rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi gören Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, 59 yaşında vefat etti. İlk olarak Trabzon’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra Ankara Şehir Hastanesi’nde 1,5 ay tedavi görerek görevine dönen Çelenk’in hastalığının Ekim 2026’da tekrar nüksettiği belirtildi. Yeniden Ankara’da tedavi altına alınan ve 20 Kasım’da yoğun bakıma kaldırılan, evli ve 2 çocuk babası Selim Çelenk 23 Kasım’da sabaha hayatını kaybetti. Çelenk, sosyal medyadaki son paylaşımında, trafik kazasında can veren Dündar Ziya Gültekin'i anmıştı.
Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
3 GÜNDÜR HASTANEDEYDİ
Pankreas rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi altında bulunan Düzköy Belediyesi Başkanı Selim Çelenk'in durumunun 20 Kasım günü ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı bildirildi.
59 yaşındaki Çelenk'in 23 Kasım'da sabaha karşı hayatını kaybettiği açıklandı.
PANKREAS RAHATSIZLIĞI NÜKSETTİ
Daha önce karın ağrısı şikayetleriyle Trabzon'da hastaneye başvuran Selim Çelenk, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde 1,5 ay tedavi görmüş ve sonrasında Düzköy Belediyesi'ndeki görevine geri dönmüştü.
Çelenk'in pankreas rahatsızlığının Ekim 2026'da yeniden nüksetmesi üzerine tekrar Ankara'da tedavi altına alındığı kaydedildi.
59 yaşında vefat eden Selim Çelenk evli ve 2 çocuk babasıydı.
SON PAYLAŞIMI TAZİYE
Hayatını kaybeden Çelenk'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımın taziye üzerine olması dikkat çekti.
Çelenk, 18 Ekim'de yaptığı paylaşımda, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i andığı kaydedildi.
Çelenk'inm son paylaşımında, "Dündar Ziya Gültekin… Çok nahif beyefendi bir insan. 15 Temmuz Derneğinin vefakâr bir neferi olarak şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için gecesini gündüzüne katmış kardeşlerimden biriydi. Her konuda görüşerek çözülmesi gereken sorunları çözüme kavuşturmaya çalışırdık. Vefatından beri üzüntümden yazamadım. Ziya kardeşime Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.