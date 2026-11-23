Çanakkale'de 80 kilometreye ulaşan fırtına deniz ulaşımını vurdu! Boğaz'da geçiş kısıtlaması, 12 sefer iptal edildi
Çanakkale'de saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı, saat 09.00 itibarıyla maksimum manevra sürati 10 knotun altında olan tüm gemilerin transit geçişlerine çift yönlü kapatıldı. GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında toplam 12 seferi iptal etti. Çanakkale Valiliği ise Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde kuvvetli sağanak, sel, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı.
Çanakkale'de 23 Kasım Pazartesi günü etkisini artıran fırtına ve kuvvetli akıntı, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Çanakkale Boğazı'nda rüzgârın hızının yer yer saatte 60-80 kilometreye ulaşması üzerine, maksimum manevra sürati 10 knotun altında olan gemilerin transit geçişleri saat 09.00'dan itibaren çift yönlü olarak durduruldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan toplam 12 feribot seferi de iptal edildi.
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ GEÇİŞLERİNE FIRTINA ENGELİ
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve kuvvetli akıntı nedeniyle deniz trafiğinde kısıtlamaya gidildi.
Rüzgârın yer yer saatte 60-80 kilometre hıza ulaşması üzerine, saat 09.00 itibarıyla maksimum manevra sürati 10 knotun altında olan tüm gemiler için transit geçişler çift yönlü olarak durduruldu.
Söz konusu kısıtlama, belirtilen manevra süratinin altında kalan gemileri kapsıyor.
GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
23 Kasım Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında toplam 12 sefer iptal edildi.
KABATEPE-GÖKÇEADA HATTINDA HANGİ SEFERLER İPTAL?GESTAŞ'ın duyurusuna göre Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı 6 sefer yapılamayacak.
GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDA 6 SEFER İPTAL
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında da karşılıklı 6 sefer iptal edildi.
ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN 3 İLÇEYE SAĞANAK UYARISI
Çanakkale Valiliği, fırtınanın yanı sıra kentte beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ilişkin de açıklama yaptı.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, 23 Kasım Pazartesi günü il genelinde gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların öğle saatlerinden itibaren özellikle Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bu üç ilçede yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği bildirildi.
SEL, DOLU VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT
Çanakkale Valiliği, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik değerlendirmelere göre; 23 Kasım 2026 Pazartesi günü ilimiz genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerimizde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
FIRTINA DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli rüzgâr ve akıntı nedeniyle Boğaz'da belirli gemilere yönelik transit geçiş kısıtlaması uygulanırken, Gökçeada ve Bozcaada hatlarında da sefer iptalleri yaşandı.
Öte yandan, öğle saatlerinden itibaren Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.