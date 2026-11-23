



ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN 3 İLÇEYE SAĞANAK UYARISI

Çanakkale Valiliği, fırtınanın yanı sıra kentte beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ilişkin de açıklama yaptı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 23 Kasım Pazartesi günü il genelinde gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların öğle saatlerinden itibaren özellikle Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu üç ilçede yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği bildirildi.

SEL, DOLU VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Çanakkale Valiliği, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik değerlendirmelere göre; 23 Kasım 2026 Pazartesi günü ilimiz genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerimizde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."