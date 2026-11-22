Çaldıran, Özalp, Saray ve Muradiye kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım 2026 Pazartesi günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Van 'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dört ilçede eğitime ara verildi.

Van'da kar tatili kararları peş peşe geldi. (Foto: AA)



VAN'DA 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

MURADİYE'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ



Muradiye Kaymakamlığı da olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü ilçedeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

2 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI

Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.



KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?



Kaymakamlıkların açıklamalarına göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler de 23 Kasım'da idari izinli sayılacak.