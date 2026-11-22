Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, baba ile kızı arasında otomobilde çıkan giyim tartışması bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre, kıyafetlerine tepki gösteren babasıyla tartışan 17 yaşındaki B.Ş., çantasından çıkardığı bıçakla babasını boyun ve boğazından yaraladı.

Ağır yaralanan 41 yaşındaki O.Ş.'nin hayati tehlikesi devam ederken, gözaltına alınan kızı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OTOMOBİLDE GİYİM TARTIŞMASI

Olay, 18 Kasım saat 23.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki O.Ş., otomobiliyle seyir hâlindeyken arka koltukta oturan 17 yaşındaki kızı B.Ş. ile giyimi nedeniyle tartışmaya başladı.

ÇANTASINDAN BIÇAK ÇIKARIP BABASINA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., çantasından çıkardığı bıçakla babasını boyun ve boğaz bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan O.Ş., otomobilini durdurarak çevredekilerden yardım istedi.