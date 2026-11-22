Kocaeli'de giyim tartışmasında kan aktı! Babasını boğazından bıçaklayan 17 yaşındaki kız tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki kız, giyimine tepki gösterdiği iddiasıyla otomobilde tartıştığı babasını boyun ve boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan 41 yaşındaki babanın hayati tehlikesi sürerken, saldırının ardından gözaltına alınan genç kız, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, baba ile kızı arasında otomobilde çıkan giyim tartışması bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre, kıyafetlerine tepki gösteren babasıyla tartışan 17 yaşındaki B.Ş., çantasından çıkardığı bıçakla babasını boyun ve boğazından yaraladı.
Ağır yaralanan 41 yaşındaki O.Ş.'nin hayati tehlikesi devam ederken, gözaltına alınan kızı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OTOMOBİLDE GİYİM TARTIŞMASI
Olay, 18 Kasım saat 23.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki O.Ş., otomobiliyle seyir hâlindeyken arka koltukta oturan 17 yaşındaki kızı B.Ş. ile giyimi nedeniyle tartışmaya başladı.
ÇANTASINDAN BIÇAK ÇIKARIP BABASINA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., çantasından çıkardığı bıçakla babasını boyun ve boğaz bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan O.Ş., otomobilini durdurarak çevredekilerden yardım istedi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.Ş., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
17 YAŞINDAKİ KIZ TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan B.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. 17 yaşındaki kız, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.