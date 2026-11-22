Olay, Çeliktepe Mahallesi'nde gündüz saat 12.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakasız beyaz otomobille otoparkın önüne gelen kapüşonlu şüpheli, araçtan inerek otoparka doğru silahla ateş açtı.

Otopark önünde oturan 2 kişi silah sesleri üzerine panikle kaçışırken, mermiler otoparkta park halinde bulunan 3 araca isabet etti.

Saldırının ardından otomobile binen şüpheli, yanındaki sürücüyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

İLK MÜDAHALE BEKÇİDEN

Silah seslerini duyarak olay yerine intikal eden Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurları şüphelilere "Dur" ihtarında bulundu.

Kaçmak için araçla geri manevra yapan şüphelilere polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi. Yaşanan hareketli anlar çevredeki güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Otopark işletmecisi Orhan K. (56), ofis bölümünde oturduğu sırada yüzü kapalı kişinin içeri girerek çevreye ateş açtığını aktardı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Saldırının ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını takibe aldı.

Saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda, saldırıda kullanılan plakasız otomobil Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'ndeki Kilyos ormanında terk edilmiş halde bulundu.

Yapılan detaylı incelemede otomobile 4 merminin isabet ettiği saptandı.

5 GÖZALTI

Otomobilin şasi numarası üzerinden yapılan sorgulamada, aracın 34 EVM 391 plakalı olduğu ve Ümit S. (38) adına tescil edildiği, ardından Hüseyin K. (28) tarafından kiralandığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, olaydan yaklaşık yarım saat önce Vahap Ç. ve Necati Ç.'nin otomobile bindiklerini, bir süre sonra indiklerini belirledi.

Aracın kiralandığı iş yerinde çalışan Oğuz A. ile birlikte Ümit S., Hüseyin K., Vahap Ç. ve Necati Ç. gözaltına alındı.

YAŞI HENÜZ 17

Operasyonu sürdüren ekipler, silahlı saldırıyı doğrudan gerçekleştiren kişilerin 17 yaşındaki M.E. ve Ömer Faruk İ. (38) olduğunu saptadı. 2 şüpheli, olayda kullanılan 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Çatışma sırasında Ömer Faruk İ.'nin açılan ateş sonucu elinden yaralandığı belirlendi.

"KAFAM BOZUKTU" BAHANESİ

M.E.'nin emniyetteki ilk ifadesinde kafasının bozuk olduğunu, sarhoş olduğu için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Şüphelilerden Ömer Faruk İ.'nin "Kasten yaralama", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Tehdit" ve "Hakaret" gibi suçlardan emniyette 18 ayrı kaydının bulunduğu, M.E.'nin ise "Hırsızlık" suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Ömer Faruk İ. emniyetteki ifadesinde, "İstinye Mahallesinde mahalleden tanıdığım M.E.'yi gördüm. Yanında araçla durdum, üzeri ıslanmıştı. Ben de 'Ne yapıyorsun burada' dedim. Bana 'Abi ben Çeliktepe'ye gideceğim' deyince ben de 'Gel ben bırakırım' dedim. Ardından M.E. araca bindi. Çeliktepe'ye doğru seyir halindeyken M.E. adrese yaklaştığımız esnada bana 'Abi Çeliktepe'de kız arkadaşım var, tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum ben de onu aramaya geldim' dedi. Ardından Çeliktepe Mahallesi'nde M.E.'nin kız arkadaşını bulamayacağını anladığımda geri dönmeye karar verdim. M.E. bana 'Dur abi 1 dakikaya geliyorum' diyerek yolcu koltuğundan kapüşonlu bir şekilde araçtan indi. Araçtan iner inmez otoparka doğru koştu ve içeri girdi. Otoparka girdikten sonra hatırladığım kadarıyla 7-8 el silah sesi geldi. Ben arabaya M.E.'yi alırken yanında tabanca olduğunu kesinlikle bilmiyordum" şeklinde konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden M.E. ve Ömer Faruk İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler Ümit S., Hüseyin K., Vahap Ç., Necati Ç. ve Oğuz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.