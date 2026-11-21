"TERÖR SEBEBİYLE ZİYARET EDİLMEYEN YERLERE ŞİMDİ AİLELER GİDİYOR"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülke terörden arındıkça huzurun güçlendiğini belirten Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgemiz terörden arındıkça huzur daha da güçleniyor, turizm canlanıyor, yatırımlar hız kazanıyor. Bunun Tunceli'deki karşılığını hep birlikte görüyoruz. Bir zamanlar terör sebebiyle ziyaret edilemeyen yerlere şimdi aileler çocuklarıyla birlikte gidiyor. İnsanımız Munzur'un gözelerini görüyor, Ovacık'ta konaklıyor, çarşımızda alışveriş yapıyor. Şehrimize gelen her misafir, Tunceli'nin güzelliklerini tanıdığı gibi esnafımızın ve üreticimizin emeğine de katkı sağlıyor.Geçen yıl Tunceli'mize yaklaşık 2 milyon araç girişi oldu. Bu yıl şu ana kadar 1 milyon 950 bin araç girişi kaydettik. Yıl sonunda bu sayının 2 milyon 250 bine ulaşmasını bekliyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 12,5 artış demek.

Tunceli'ye geçen yıl yaklaşık 2 milyon araç girişi gerçekleşirken, bu yılki sayının 2 milyon 250 bine ulaşması bekleniyor.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Törenin açılış konuşmasını yapan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygölise, "İlimizde İçişleri Bakanlığımızın projeleri tamamlanan 10, devam eden 2 proje bulunmaktadır. Tamamlanan ve devam eden yatırımlarımızın toplam tutarının 1 milyarın üzerinde olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ayrıca zatıalinizin himayeleriyle planlanan projelendirilen neredeyse bir o kadar daha yatırım için irade ortaya konulmuştur. Bu rakamlar, sadece bir rakam değil ilimizin güvenlik altyapısına, kamu hizmetlerinin kalitesine ve güvenlik hizmetleri memnuniyetine sunulmuş çok ciddi bir destektir. Tuncelimizin sahip olduğu değerleri korumak, gelişim imkanlarını artırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"DAĞLARDA HUZUR, OVALARDA BEREKET"

Arzumuz; dağlarında huzurun, ovalarında bereketin, akarsularında özgürlüğün, sokaklarında güvenin ve insanlarının gönlünde kardeşliğin daim olmasıdır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda güçlenen güven ortamının; turizmden tarıma, kültürden, ekonomiye, eğitimden, sosyal hayata kadar pek çok alanda yeni imkanların önünü açacağına ve bölgemizin kalkınmasına ivme kazandıracağına inancımız tamdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımların da şehrimizin gelişimine, kamu hizmetlerinin niteliğine ve teşkilatlarımız arasındaki dayanışmaya önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.