Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ikinci gününde, sanık Özcan, Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tanju Özcan adli kontrol şartıyla tahliye edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanıklar Özcan, Özaydın, Baytekin ve Güner'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar veren mahkeme, şirket yetkilileri Y.E. ve F.L'nin ev hapsinin imza ve yurt dışı çıkış yasağına dönüştürülmesine, imza tedbiri bulunan sanıkların bu tedbirinin kaldırılarak yurt dışı çıkış yasaklarının devamına hükmetti. Duruşma, 22 Mart 2027 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle, Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlisi S.E, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T, komisyon üyeleri M.E.G, T.Y, M.Y, İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö, temizlik şirketlerinin yetkilileri Ç.A, S.K, F.Ş.E, S.K, H.B, F.D, İ.T, A.G, yüklenici firma yetkilileri F.G, A.Y, F.L. ve Y.E. olmak üzere 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekipler tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar hakkında dava açılmıştı.

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığının belirlendiği belirtilen bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hakediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği ifade edilmişti.