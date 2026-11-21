KİTAPLARIN ARDINDAKİ İNSANLARI VE KURUMLARI ARAŞTIRDI

Erünsal'ın çalışmalarının kültürel hafızaya katkısını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kitapların izini sürerken onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikâyelerini de gün yüzüne çıkaran Hocamızın eserleri, ilim ve kültür tarihimizin zengin dünyasını anlamamıza rehberlik ediyor."

Ersoy, ilmî çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler için Erünsal'a teşekkür ederek sağlık ve afiyet dileklerini iletti.