İade işleminin gerçekleştirilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine sinirlenen şüpheli, mağazadan ayrıldı. B.U., daha sonra dışarı çıkan 4 aylık hamile mağaza çalışanı Berna A.'ya bıçakla saldırdı.

Olay, 22 Ekim 2026 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde bir telefon mağazasından cep telefonu satın alan B.U., öğleden sonra yeniden iş yerine gelerek aldığı telefonu iade etmek ve parasını geri almak istedi.

Telefon iadesi nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından hamile kadına bıçakla saldıran şüphelinin, kan gördüğünde daha fazla kan görmek istediğini söyledi. Psikolojik ilaçlar kullandığını ve halüsinasyon gördüğünü öne süren B.U., saldırı anını hatırlamadığını iddia etti.

Berna A. bıçaklı saldırıya uğradı (Foto: İHA)

YARALI HALDE BANKAYA SIĞINDI

Saldırıda yaralanan Berna A., yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, Plastik Cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

Yüzünde çizikler oluşan Berna A.'nın ve karnındaki 4 aylık bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan B.U.'nun kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Şüphelinin savcılık ifadesinde, telefon mağazasında gerçekleştirildiğini öne sürdüğü işlemlere ilişkin iddiaları da yer aldı.

70 BİN TL'LİK KREDİ İDDİASI

B.U., ifadesinde mağazaya gittiğinde kendisine birikmiş bonus parasından yararlanabileceğinin söylendiğini, hesabına para aktarılmasını kabul ettiğini ancak karşılığında herhangi bir telefon almadığını ileri sürdü.

Telefonuna gelen mesajların ardından müşteri hizmetlerini aradığını anlatan şüpheli, adına iki cep telefonu satışı gerçekleştirildiğini ve toplam 70 bin TL kredi kullandırıldığını öğrendiğini iddia etti.

Bu işlemleri iptal ettirmek ve borcunu sildirmek amacıyla ertesi gün mağazaya gittiğini öne süren B.U., yanında korkutmak amacıyla bir döner bıçağı ve bir ekmek bıçağı götürdüğünü söyledi.

"BIÇAKLA VURDUĞUM ANLARI HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Mağaza çalışanlarıyla tartışma yaşadığını belirten şüpheli, Berna A.'ya döner bıçağıyla vurduğu anları hatırlamadığını savundu.

Psikolojik ilaçlar kullandığını ve zaman zaman halüsinasyon gördüğünü ileri süren B.U.'nun savcılıktaki sözleri ise kan dondurdu.