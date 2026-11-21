10 bin Rohingyalı Türkiye'ye yerleştirilecek iddiasına DMM'den yanıt: "İtibar etmeyin"
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan DMM, kamuoyuna gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM'DEN AÇIKLAMA
DMM, bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
"GERÇEK DIŞI İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:
"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel