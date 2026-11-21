DMM'DEN AÇIKLAMA

DMM, bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği iddialarını yalanladı. (Fotoğraf: Sosyal medya)

"GERÇEK DIŞI İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:

"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."