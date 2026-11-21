DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Merkez, haberlerde kullanılan yetişkin eğitim göstergesinin farklı dönemlerde okula başlayan kuşakları kapsadığını belirtti. Geçmişteki eğitime erişim koşullarının etkisini de yansıtan bu göstergenin zaman içinde kademeli olarak değiştiğini kaydeden DMM, eğitime erişimi genişleten reformlarla yetişkin nüfusun eğitim düzeyinde ilerleme sağlandığını ifade etti.

DMM eğitimde eşitsizlik iddiasını yalanladı. (Foto: Takvim foto arşivi) ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA YÜZDE 82,80'E ÇIKTI Açıklamaya göre Türkiye'de 6-14 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 99 ile OECD ortalamasının üzerine çıktı. Ortaöğretimde net okullaşma oranı ise 2002'deki yüzde 50,57'den yüzde 82,80'e yükseldi.