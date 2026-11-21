Eğitimde eşitsizlik iddiasına DMM’den yalanlama: 6-14 yaşta okullaşma yüzde 99
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’de eğitimde eşitsizliğin derinleştiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Habere dayanak gösterilen yetişkin eğitim göstergesinin yaklaşık 50 yıl önce okula başlayan kuşakları da kapsadığını belirten DMM, 6-14 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 99’a ulaştığını bildirdi.
DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Merkez, haberlerde kullanılan yetişkin eğitim göstergesinin farklı dönemlerde okula başlayan kuşakları kapsadığını belirtti. Geçmişteki eğitime erişim koşullarının etkisini de yansıtan bu göstergenin zaman içinde kademeli olarak değiştiğini kaydeden DMM, eğitime erişimi genişleten reformlarla yetişkin nüfusun eğitim düzeyinde ilerleme sağlandığını ifade etti.
ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA YÜZDE 82,80'E ÇIKTI
Açıklamaya göre Türkiye'de 6-14 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 99 ile OECD ortalamasının üzerine çıktı. Ortaöğretimde net okullaşma oranı ise 2002'deki yüzde 50,57'den yüzde 82,80'e yükseldi.
OKUL TERKİ TÜRKİYE'DE YÜZDE 1, OECD'DE YÜZDE 12
DMM, OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2026 raporuna atıf yaparak ortaöğretimde okul terki oranının Türkiye'de yüzde 1, OECD ortalamasında ise yüzde 12 olduğunu bildirdi. Merkez, Türkiye'de kamu harcamalarından eğitime ayrılan payın da yüzde 10'a yaklaştığını ve OECD ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.
DMM, açıklamasının sonunda söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.