Bakan Fidan'dan Başkan Erdoğan-Trump ilişkisine güçlü vurgu! "Liderler arasındaki temaslarla birçok konu çözüme kavuştu"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye değinerel iki liderin temasları sayesinde birçok konunun çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı müzakerelerindeki tıkanıklığı değerlendiren Fidan, CAATSA yaptırımlarında İsrail ve Yunan lobilerinin faaliyetlerine değindi. İsrail'in Suriye'ye yönelik olası askeri harekatının bölgesel sonuçlarına ilişkin ise "Bu senaryo sadece Suriye ile sınırlı kalmaz" uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekerek iki liderin temasları sayesinde birçok konunun çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı müzakerelerindeki tıkanıklığı değerlendiren Fidan, CAATSA yaptırımlarında İsrail ve Yunan lobilerinin faaliyetlerine değindi.
İsrail'in Suriye'ye yönelik olası askeri harekatına ilişkin ise "Bu senaryo sadece Suriye ile sınırlı kalmaz" uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politika ve güvenlik gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında liderler diplomasisine örnek oluşturabilecek güçlü bir ilişki bulunduğunu belirten Fidan, iki liderin temasları sayesinde kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan birçok konunun yönetildiğini ve çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.
ABD ile savunma sanayiindeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Fidan, Hürmüz Boğazı müzakerelerinde tıkanıklık yaşandığını söyledi.
CAATSA yaptırımlarında İsrail ve Yunan lobilerinin ABD'deki faaliyetlerine işaret eden Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. İsrail'in Suriye'ye yönelik olası askeri harekatının yeni çatışmaları beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP TEMASLARINDA KRİTİK BAŞLIKLAR
Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki temasların önemine değinen Fidan, ABD'nin Suriye ve Irak'tan çekilmesinin Türkiye'nin Terörsüz Bölge Projesi açısından hayati bir konu olduğunu belirtti.
Fidan, "Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi, bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede, merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirilmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar açısından inanılmaz derecede olumluydu" ifadelerini kullandı.
Irak'ta yeni Başbakan Ali Zeydi'nin politikalarını desteklediklerini belirten Fidan, Başkan Erdoğan'ın Zeydi ile görüşmesinde Irak'ın milli bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına verilen önemi vurguladığını aktardı. Kafkasya, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin de ABD ile ele alınan başlıklar arasında bulunduğunu söyledi.
HÜRMÜZ MÜZAKERELERİNDE TIKANIKLIK
Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ancak süreçte belirli bir tıkanıklık yaşandığını açıklayan Fidan, taraflar arasında karşılıklı mesajların ve taleplerin iletildiğini belirtti.
Program öncesinde Katar Başbakanı ile görüştüğünü aktaran Fidan, "Çabalar devam ediyor, inşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir Amerika-İran anlaşması sadece Boğaz'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılması için önemli değil, aslında küresel finansal krizin biraz daha geriletilmesi manasında önemli" dedi.
SAVUNMA SANAYİİNDE ABD İLE GÖRÜŞMELER
Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayiindeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Fidan, Amerikan yönetiminin yetkisi dahilindeki geciktirmelerin ortadan kalktığını gördüklerini söyledi.
Uzun süredir izin verilmeyen bazı mühimmat alımlarındaki sorunların çözüldüğünü belirten Fidan, yasalarla düzenlenen konularda ise ABD yönetiminin hareket alanının sınırlı olduğunu ifade etti.
Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya konunun çözülmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Fidan, Rubio'nun Senato döneminde çıkarılan yasaların yönetimin hareket alanını kısıtladığına ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.
"BU KONU BİTMELİ, KAPANMALI"
CAATSA yaptırımları, F-35 programı ve S-400 sürecinin artık Türkiye ile ABD'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini vurgulayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Trump, Sayın Erdoğan bir araya geldiklerinde bu konu bitmeli, kapanmalı, çıkmalı gündemimizden. Çünkü kimse bir anlam veremiyor. Bu aslında Amerika'nın işine yarayan bir politika da değil."
CAATSA'DA İSRAİL VE YUNAN LOBİSİ VURGUSU
Türkiye'yi Amerikan savunma iş birliğinin dışına çıkarmak isteyen çevrelerin ABD'deki faaliyetlerine dikkat çeken Fidan, Rus savunma sistemleri satın alan başka ülkeler de bulunduğunu hatırlattı.
Fidan, "Yoksa Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var. Amerika bunun hangisine CAATSA koydu?" sözleriyle yaptırımları eleştirdi.
Türkiye'nin bölgesel duruşunun özellikle İsrail'in hoşuna gitmediğini belirten Fidan, İsrail ve Yunan lobilerinin Amerikan siyasetinde etkili olmaya çalıştığını ifade etti.
ABD yönetiminde sorunların çözülmesine yönelik bir irade bulunduğunu söyleyen Fidan, "Burada da yine şeyi göreceğiz; yani 'Amerika önce mi, İsrail önce mi' diyenlerin bir kavgası var. Ama dediğim gibi yani yönetim nezdinde bu konuda bir irade var. İnşallah aşacağız bu konuyu." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINDA YENİ MEKANİZMALAR
Türkiye'nin dış politika stratejisine değinen Fidan, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü ve Gazze 8'li Grubu gibi yeni iş birliği mekanizmalarının geliştirildiğini söyledi.
"İş birliği yoluyla az da olsa çok da olsa yol kat edilebiliyor. Asıl olan iş birliği yapmak." diyen Fidan, Türkiye'nin bölgesel sorunlara sahip çıkabilecek kapasiteye ulaştığını ve bunun beraberinde sorumluluklar getirdiğini vurguladı.
Her oluşum için stratejik bir vizyon ve mekanizma geliştirilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin bölgesel meselelerde proaktif bir yaklaşım sergilemesinin önemine işaret etti.
MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NDA ANA KARARLAR ALINDI
Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Fidan, ana kararların alındığını, temel mekanizmaların oluşturulduğunu, sekreterya ve askeri karargaha ilişkin kararların da netleştirildiğini açıkladı.
İttifakın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığını vurgulayan Fidan, üye ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin bölgesel güvenlik açısından önem taşıdığını söyledi.
Yemen'in geçmişteki durumuna da değinen Fidan, tarihi koşullarla günümüz şartlarının aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Fidan, "Yemen çölü dediğiniz yer o zamanki haliyle bugünkü Türkiye sınırları içerisinde kalan herhangi bir yerden farklı bir yer değil. Orası senin sınırın, orası senin toprağın, orası senin namusun kaybedene kadar. Ölmen gerekiyorsa öleceksin. Şimdi o örneği bugüne taşımak olmaz" ifadelerini kullandı.
"YEMEN'DE ASKER BULUNDURMA KARARI YOK"
Türkiye'nin savunma teknolojilerini ve askeri kabiliyetlerini dost ülkelerle paylaşmasının stratejik bir tercih olduğunu belirten Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve savunma iş birliğinin önemine dikkat çekti. İlerleyen süreçte diğer bölge ülkelerinin de ittifaka katılabileceğini ifade etti.
Yemen'de asker bulundurulmasına yönelik alınmış bir karar olmadığını açıklayan Fidan, "Dolayısıyla bizim şu andaki politikamız Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik, yani Yemen'in içerisinde asker bulundurmayla ilgili bir alınmış karar yok. Ama Suudi Arabistan'ı savunmada gereken destek veriliyor" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE VURGU
Başkan Erdoğan'ın güvenlik konularında son derece bilge bir lider olduğunu belirten Fidan, Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat ve diplomasi kadrolarının gelişmeleri değerlendirebilecek tecrübeye sahip olduğunu söyledi.
Türkiye'nin askeri tecrübesine de değinen Fidan, "Bir de hani biz artık savaş nedir bilen bir milletiz. Savaş bizim işimiz. Çok savaştık. Allah uzak tutsun savaştan ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN SURİYE PLANINA KRİTİK UYARI
İsrail'in Suriye'ye yönelik olası askeri harekatını değerlendiren Fidan, böyle bir adımın bölgesel güvenlik açısından yeni çatışmalara ve belirsizliklere yol açabileceğini belirtti.
Söz konusu ihtimalin Türkiye ve bölgedeki müttefikler tarafından ABD'li ve Avrupalı muhataplara iletildiğini aktaran Fidan, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik bir harekata girişme senaryosu var. Bunu hem biz hem de bölgedeki müttefiklerimiz Amerikalılarla, Avrupalılarla da söylüyor. Yani bakın böyle bir senaryo var. Bu senaryo sadece Suriye ile sınırlı kalmaz. Bu artık yine bir çatışmayı beraberinde, yine bir ton sıkıntıyı, belirsizliği getirir."