Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekerek iki liderin temasları sayesinde birçok konunun çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı müzakerelerindeki tıkanıklığı değerlendiren Fidan, CAATSA yaptırımlarında İsrail ve Yunan lobilerinin faaliyetlerine değindi. İsrail'in Suriye'ye yönelik olası askeri harekatına ilişkin ise "Bu senaryo sadece Suriye ile sınırlı kalmaz" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politika ve güvenlik gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında liderler diplomasisine örnek oluşturabilecek güçlü bir ilişki bulunduğunu belirten Fidan, iki liderin temasları sayesinde kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan birçok konunun yönetildiğini ve çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. ABD ile savunma sanayiindeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Fidan, Hürmüz Boğazı müzakerelerinde tıkanıklık yaşandığını söyledi. CAATSA yaptırımlarında İsrail ve Yunan lobilerinin ABD'deki faaliyetlerine işaret eden Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. İsrail'in Suriye'ye yönelik olası askeri harekatının yeni çatışmaları beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Foto: AA) BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP TEMASLARINDA KRİTİK BAŞLIKLAR Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki temasların önemine değinen Fidan, ABD'nin Suriye ve Irak'tan çekilmesinin Türkiye'nin Terörsüz Bölge Projesi açısından hayati bir konu olduğunu belirtti. Fidan, "Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi, bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede, merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirilmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar açısından inanılmaz derecede olumluydu" ifadelerini kullandı. Irak'ta yeni Başbakan Ali Zeydi'nin politikalarını desteklediklerini belirten Fidan, Başkan Erdoğan'ın Zeydi ile görüşmesinde Irak'ın milli bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına verilen önemi vurguladığını aktardı. Kafkasya, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin de ABD ile ele alınan başlıklar arasında bulunduğunu söyledi. HÜRMÜZ MÜZAKERELERİNDE TIKANIKLIK Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ancak süreçte belirli bir tıkanıklık yaşandığını açıklayan Fidan, taraflar arasında karşılıklı mesajların ve taleplerin iletildiğini belirtti. Program öncesinde Katar Başbakanı ile görüştüğünü aktaran Fidan, "Çabalar devam ediyor, inşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir Amerika-İran anlaşması sadece Boğaz'ın, Hürmüz Boğazı'nın açılması için önemli değil, aslında küresel finansal krizin biraz daha geriletilmesi manasında önemli" dedi.