Yeni ilçe merkezinde 2 bin 698 konut ve 296 iş yeri inşa edilirken, barajdan etkilenen köyler için de 507 köy evi yapıldı. Taşınmanın üzerinden dört yıl geçerken, ilçede hem uzun süredir ev bekleyen afetzedeler hem de sosyal konut hak sahipleri için yeni bir yatırım başlatıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 191 afet konutu ve 127 TOKİ sosyal konutunun temeli törenle atıldı. (Fotoğraflar: İHA)

TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Projedeki 191 AFAD konutu, geçmiş yıllarda heyelan, yangın ve çığ gibi afetlerden etkilenen ve hak sahipliği daha önce belirlenen vatandaşlar için yapılacak. Toplam 318 konutluk projenin temel atma töreni Livane Mahallesi'nde düzenlendi.