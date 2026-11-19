İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Emniyet personelinin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Çiftçi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Bakan Mustafa Çiftçi, polislere ilave yan ödeme düzenlemesini açıkladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yapısının başkanlık modeli altında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin önünün açılacağını ifade eden Çiftçi, daha kapsamlı bir personel kanunu oluşturulmasına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.