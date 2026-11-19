Bakan Çiftçi duyurdu! Polislere fazla mesai ücreti ve yeni personel kanunu müjdesi
Polislerin çalışma koşulları ve özlük haklarına yönelik düzenlemelerde sona yaklaşılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilave ödemelerden mesai saatlerine kadar emniyet personelini ilgilendiren yeni çalışmaların detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Emniyet personelinin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Çiftçi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yapısının başkanlık modeli altında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin önünün açılacağını ifade eden Çiftçi, daha kapsamlı bir personel kanunu oluşturulmasına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.
İZİNDE ÇAĞRILANA FAZLA MESAİ ÜCRETİ
Polislerin görev yoğunluğu ve karşı karşıya kaldıkları riskler dikkate alınarak ilave yan ödemelerin planlandığını belirten Çiftçi, istirahat günlerinde göreve çağrılan personele fazla çalışma ücreti verilmesinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.
Çalışma saatlerinin iyileştirilmesi kapsamında 8/24 ve 12/36 sistemine geçişlerin başladığını açıklayan Çiftçi, 55 ilin tamamen, 20 ilin kısmen 12/36 sistemine geçtiğini, 6 ilde ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Çiftçi, jandarmada Ocak 2027'de büyük oranda, Haziran 2027'de ise tamamen 12/36 sistemine geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Haber: Mehmet Fahri Özkan