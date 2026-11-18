Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 18 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ankara ile Bakü arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da değerlendirildi.

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