Bakan Fidan ile Bayramov telefonda görüştü! ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bugün telefonda görüştü. İki bakan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 18 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ankara ile Bakü arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da değerlendirildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel