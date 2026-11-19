DEM Parti heyetinden çerçeve yasa sonrası İmralı’ya ikinci ziyaret hazırlığı
DEM Parti İmralı Heyeti’nin önümüzdeki günlerde İmralı Adası’na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceği bildirildi. Son ziyaretini 13 Eylül’de gerçekleştiren heyetin adaya ne zaman gideceği henüz açıklanmadı.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı Heyeti'nin iki ayı aşkın aranın ardından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin gündemine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
SON ZİYARET 13 EYLÜL'DE YAPILDI
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'ya son ziyaretini 13 Eylül'de gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM'de kabul edilmesinin ardından heyetin adaya yaptığı ilk ziyaret oldu. Görüşmede süreçte atılması gereken somut adımlar ile bölgesel gelişmeler ele alındı.
İMRALI'DAN YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞILDI
Öcalan'ın İmralı'da aile üyeleriyle yaptığı görüşmenin fotoğrafı 18 Kasım'da kamuoyuna yansıdı.