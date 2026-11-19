Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı Heyeti'nin iki ayı aşkın aranın ardından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin gündemine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

DEM Parti heyeti, İmralı'ya son ziyaretini 13 Eylül'de gerçekleştirdi.

SON ZİYARET 13 EYLÜL'DE YAPILDI

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'ya son ziyaretini 13 Eylül'de gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM'de kabul edilmesinin ardından heyetin adaya yaptığı ilk ziyaret oldu. Görüşmede süreçte atılması gereken somut adımlar ile bölgesel gelişmeler ele alındı.