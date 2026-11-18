Kararla birlikte Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen yatırım koşullarını karşılayan yabancılar için kademeli ikamet izni sistemi getirildi. Yeni uygulamada 150 bin dolar ve 200 bin dolar olmak üzere iki yatırım eşiği belirlenirken, yatırımın türüne göre ilgili kurumların onayı ve belirlenen süre boyunca yatırımın korunması şartı aranacak.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla yabancı yatırımcılara yönelik ikamet izni şartları yeniden düzenlendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: YABANCI YATIRIMCILARA YENİ İKAMET DÜZENLEMESİ

Hazırlanan düzenleme, Türkiye'de çalışmayan ancak belirli tutarlarda yatırım yapan yabancılara verilecek ikamet izinlerinin şartlarını belirliyor.

Karara göre, yatırımcının yanı sıra yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocukları da ikamet izni uygulamasından yararlanabilecek.

150 BİN DOLARA 3 YIL, 200 BİN DOLARA 5 YIL İKAMET İZNİ Yeni düzenlemeyle yabancı yatırımcılara verilecek ikamet izinlerinin süresi, yatırım tutarına göre belirlenecek. En az yatırım İkamet izni 150.000 $ 3 yıl 200.000 $ 5 yıl Yatırımlar ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yapılabilecek. İkamet izni için kararda belirtilen diğer şartların da sağlanması gerekiyor. Kararın ekinde yer alan listeye göre en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıllık ikamet izni düzenlenebilecek. Yatırım tutarının en az 200 bin ABD doları veya karşılığı döviz olması durumunda ise ikamet izni süresi 5 yıl olacak.



YATIRIMIN EN AZ İKAMET SÜRESİNİN YARISI KADAR KORUNMASI GEREKİYOR

Yeni düzenlemede yatırımın yalnızca yapılması yeterli olmayacak. Yatırımın belirli bir süre korunması şartı da aranacak.

Buna göre yatırımcıların, kararda belirtilen finansal varlıkları veya katkı paylarını ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca ilgili hesap, fon ya da sistemde tutmaları gerekecek.

Bu kapsamda 3 yıllık ikamet izni için yatırımın en az 1,5 yıl, 5 yıllık ikamet izni için ise en az 2,5 yıl korunması şartı uygulanacak.

HANGİ YATIRIMLAR İKAMET İZNİ KAPSAMINDA? Cumhurbaşkanı Kararı'nın 2'nci maddesinde, yabancı yatırımcıların ikamet izni alabilmek için değerlendirebileceği yatırım araçları ve yetkili kurumlar belirlendi. Yatırım türü Tespit edecek kurum Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara mevduat yatırılması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Devlet borçlanma araçlarının satın alınması Hazine ve Maliye Bakanlığı Gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bireysel emeklilik sistemine katkı payı yatırılması Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Düzenlemeye göre söz konusu yatırımların belirlenen tutar ve süre şartlarını karşılayıp karşılamadığı, ilgili kamu kurumları tarafından tespit edilecek.

BANKA MEVDUATI VE DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARI DAHİL EDİLDİ

Yabancı yatırımcılar, belirlenen tutarları Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara mevduat olarak yatırarak ikamet izni başvurusunda bulunabilecek. Bu seçenekte yatırım tutarının, ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca bankada tutulması gerekecek. Devlet borçlanma araçları satın alan yabancı yatırımcılar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Mevduat yatırımlarına ilişkin tespiti BDDK, devlet borçlanma araçları yatırımlarına ilişkin tespiti ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.