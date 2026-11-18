Başkan Erdoğan imzaladı! Yabancı yatırımcılara ikamet izninde yeni dönem: 150 bin dolara 3 yıl, 200 bin dolara 5 yıl
Türkiye'de yatırım yapacak yabancılara yönelik ikamet izni şartları yeniden düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, en az 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni verilebilecek. Banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemine yapılan yatırımlar düzenleme kapsamına alınırken, yatırımcıların eşleri ve çocukları da ikamet izninden yararlanabilecek. Yeni düzenleme, Türk vatandaşlığı başvurularından ayrı değerlendirilecek.
Türkiye'de yabancı yatırımcılara yönelik ikamet izni uygulamasında yeni dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla birlikte Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen yatırım koşullarını karşılayan yabancılar için kademeli ikamet izni sistemi getirildi. Yeni uygulamada 150 bin dolar ve 200 bin dolar olmak üzere iki yatırım eşiği belirlenirken, yatırımın türüne göre ilgili kurumların onayı ve belirlenen süre boyunca yatırımın korunması şartı aranacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: YABANCI YATIRIMCILARA YENİ İKAMET DÜZENLEMESİ
Hazırlanan düzenleme, Türkiye'de çalışmayan ancak belirli tutarlarda yatırım yapan yabancılara verilecek ikamet izinlerinin şartlarını belirliyor.
Karara göre, yatırımcının yanı sıra yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocukları da ikamet izni uygulamasından yararlanabilecek.
Yatırımlar ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yapılabilecek. İkamet izni için kararda belirtilen diğer şartların da sağlanması gerekiyor.
Kararın ekinde yer alan listeye göre en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıllık ikamet izni düzenlenebilecek.
Yatırım tutarının en az 200 bin ABD doları veya karşılığı döviz olması durumunda ise ikamet izni süresi 5 yıl olacak.
YATIRIMIN EN AZ İKAMET SÜRESİNİN YARISI KADAR KORUNMASI GEREKİYOR
Yeni düzenlemede yatırımın yalnızca yapılması yeterli olmayacak. Yatırımın belirli bir süre korunması şartı da aranacak.
Buna göre yatırımcıların, kararda belirtilen finansal varlıkları veya katkı paylarını ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca ilgili hesap, fon ya da sistemde tutmaları gerekecek.
Bu kapsamda 3 yıllık ikamet izni için yatırımın en az 1,5 yıl, 5 yıllık ikamet izni için ise en az 2,5 yıl korunması şartı uygulanacak.
BANKA MEVDUATI VE DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARI DAHİL EDİLDİ
Yabancı yatırımcılar, belirlenen tutarları Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara mevduat olarak yatırarak ikamet izni başvurusunda bulunabilecek. Bu seçenekte yatırım tutarının, ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca bankada tutulması gerekecek. Devlet borçlanma araçları satın alan yabancı yatırımcılar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Mevduat yatırımlarına ilişkin tespiti BDDK, devlet borçlanma araçları yatırımlarına ilişkin tespiti ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.
YATIRIM FONLARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK DE KAPSAMDA
Karara göre gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları da ikamet izni alınmasına dayanak oluşturabilecek. Yatırımcıların, belirlenen tutarda fon katılma payı satın alarak bunları ikamet izni süresinin yarısı boyunca koruması gerekecek.
Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen emeklilik planları kapsamında bireysel emeklilik sistemine yatırılan katkı payları da yeni uygulamaya dahil edildi.
Yatırım fonlarına ilişkin tespitler SPK, bireysel emeklilik yatırımlarına ilişkin tespitler ise SEDDK tarafından yapılacak.
YATIRIMCININ EŞİ VE ÇOCUKLARI DA YARARLANABİLECEK
Yeni düzenleme yalnızca yatırım yapan yabancı kişiyi kapsamıyor. Karara göre yatırımcının yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocukları da ikamet izni imkanından yararlanabilecek. Böylece belirlenen yatırım şartlarını karşılayan yabancıların aile bireyleri için de düzenleme kapsamında ikamet izni verilmesi mümkün olacak.
BAŞVURULARIN USUL VE ESASLARINI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BELİRLEYECEK
Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3'üncü maddesine göre yabancı yatırımcılara sunulacak hizmetler ile diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kararın yürütülmesinden de İçişleri Bakanı sorumlu olacak.
İKAMET İZNİ TÜRK VATANDAŞLIĞI ANLAMINA GELMEYECEK
Cumhurbaşkanı Kararı'nın 4'üncü maddesinde, bu düzenleme kapsamında verilecek ikamet izinlerinin Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.
Bu hükümle, 150 bin veya 200 bin dolarlık yatırım karşılığında alınabilecek ikamet izninin tek başına Türk vatandaşlığı başvurusu için yeterli olmayacağı düzenlendi.
Vatandaşlık başvurularında ilgili mevzuatta belirlenen ayrı yatırım tutarları ve diğer şartlar uygulanmaya devam edecek.
Gayrimenkul yatırımlarında taşınmazın üç yıl satılmaması, belirtilen finansal yatırımların da en az üç yıl korunması gerekiyor. Yeni kararla belirlenen ikamet izni tutarları, yatırım yoluyla vatandaşlık için geçerli olan tutarların yerine geçmiyor.