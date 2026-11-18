Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu arasında düzenlenen 12 seferin yapılamayacağını açıkladı. İşletmenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal kararı, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar farklı güzergâhlardaki seferleri kapsıyor.