İstanbul-Bursa deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO'da 12 sefer iptal edildi
Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa, İstanbul ve Armutlu arasında gerçekleştirilecek 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. Sabah saat 07.00'de başlayan iptallerin akşam saat 19.30'a kadar olan seferleri kapsadığı bildirildi. İşte BUDO'nun iptal edilen seferleri ve saatleri...
Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu arasında düzenlenen 12 seferin yapılamayacağını açıkladı. İşletmenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal kararı, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar farklı güzergâhlardaki seferleri kapsıyor.
BUDO'DAN 12 SEFER İÇİN İPTAL KARARI
Bursa Deniz Otobüsleri işletmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
İptal edilen seferlere ilişkin duyurular, BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
İSTANBUL, BURSA VE ARMUTLU HATLARI ETKİLENDİ
İptal kararından Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul'un Kabataş iskelesi arasındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu bağlantılı seferler de etkilendi.
BUDO'nun duyurusuna göre günün ilk iptal edilen seferi saat 07.00'de Bursa'dan İstanbul'a yapılacak yolculuk olurken, son iptal edilen sefer ise saat 19.30'daki İstanbul-Bursa seferi oldu.
YOLCULARA SEFER SAATLERİNİ KONTROL ETME UYARISI
Olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımını etkilemesi nedeniyle yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
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