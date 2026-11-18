Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), sermaye piyasalarındaki işlemleri üzerinden gündeme gelen iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sandık, yatırımların üyelerin birikimlerini korumak ve sürdürülebilir gelir sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Sandığımızın veya mensuplarımızın zarara uğradığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

POLSAN, mali kaynaklarının bir bölümünü yatırım fonları aracılığıyla değerlendirmenin kuruluş amacıyla uyumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, büyük miktardaki kaynakların getiri sağlanmadan bekletilmesinin reel değer kaybına yol açabileceği ifade edildi.

ELZ FONUNDAN 10 MİLYON 145 BİN TL KAR

Kamuoyunda tartışılan ELZ kodlu yatırım fonuna ilişkin işlemlerin Astra Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Astra Portföy'e toplam 152 milyon 935 bin TL aktarıldı. Şirket, bu tutar içerisinden 20 Ekim 2026'da 14 milyon 300 bin TL'lik ELZ-Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu alımı yaptı.

POLSAN, söz konusu alımın portföy yönetim şirketinin sözleşmeden doğan yetkisiyle gerçekleştirildiğini, bu işlem için kendisinin ayrıca bir yönetim kararı veya talimatı bulunmadığını bildirdi.

11 Kasım 2026'da portföyden tamamen çıkıldığını açıklayan Sandık, 163 milyon 81 bin TL tahsilat yapıldığını ve 10 milyon 145 bin TL kâr elde edildiğini duyurdu.

PARDUS FONUNUN GERİ ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada, Pardus Portföy'e ait AC1-Pardus Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu'na ilişkin son durum da paylaşıldı.

8 Ocak 2025'te 19 milyon 999 bin 773 TL bedelle alınan fonun toplam değerinin, 19 milyon 850 bin TL kârla birlikte 39 milyon 849 bin 914 TL'ye ulaştığı belirtildi. Fonun geri ödenmesi için ilgili kurum nezdinde gerekli başvurunun yapıldığı ve sürecin takip edildiği kaydedildi.