POLSAN'dan fon iddialarına rakamlı yanıt! Milyonluk yatırımların bilançosunu açıkladı: Zarar değil kâr var
Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), sermaye piyasalarındaki yatırımlarına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Tera Yatırım, Atlas Portföy ve Astra Portföy işlemlerinin ayrıntılarını paylaşan Sandık, ELZ fonundan 10 milyon 145 bin TL kâr elde edildiğini belirterek üyelerin zarara uğratıldığı iddialarını reddetti.
Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), sermaye piyasalarındaki işlemleri üzerinden gündeme gelen iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sandık, yatırımların üyelerin birikimlerini korumak ve sürdürülebilir gelir sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Sandığımızın veya mensuplarımızın zarara uğradığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
YATIRIMLARIN AYRINTILARINI PAYLAŞTI
POLSAN, mali kaynaklarının bir bölümünü yatırım fonları aracılığıyla değerlendirmenin kuruluş amacıyla uyumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, büyük miktardaki kaynakların getiri sağlanmadan bekletilmesinin reel değer kaybına yol açabileceği ifade edildi.
Sandığın yatırım işlemlerine ilişkin paylaştığı bilgiler şöyle:
- Tera Yatırım: 28 Ağustos 2023'te 103 bin 800 TL tutarında işlem gerçekleştirildi. Tutar aynı gün POLSAN'a iade edildi. İşlemden gelir veya maliyet oluşmadı.
- Atlas Portföy: 3 Ocak 2022'de açılan 26 milyon 425 bin 562 TL'lik bakiye, 31 Ocak 2024'te 90 milyon 824 bin 270 TL'ye ulaştı. Yatırımdan 57 milyon 958 bin 837 TL net kâr elde edildi.
ELZ FONUNDAN 10 MİLYON 145 BİN TL KAR
Kamuoyunda tartışılan ELZ kodlu yatırım fonuna ilişkin işlemlerin Astra Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Astra Portföy'e toplam 152 milyon 935 bin TL aktarıldı. Şirket, bu tutar içerisinden 20 Ekim 2026'da 14 milyon 300 bin TL'lik ELZ-Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu alımı yaptı.
POLSAN, söz konusu alımın portföy yönetim şirketinin sözleşmeden doğan yetkisiyle gerçekleştirildiğini, bu işlem için kendisinin ayrıca bir yönetim kararı veya talimatı bulunmadığını bildirdi.
11 Kasım 2026'da portföyden tamamen çıkıldığını açıklayan Sandık, 163 milyon 81 bin TL tahsilat yapıldığını ve 10 milyon 145 bin TL kâr elde edildiğini duyurdu.
PARDUS FONUNUN GERİ ÖDENMESİ BEKLENİYOR
Açıklamada, Pardus Portföy'e ait AC1-Pardus Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu'na ilişkin son durum da paylaşıldı.
8 Ocak 2025'te 19 milyon 999 bin 773 TL bedelle alınan fonun toplam değerinin, 19 milyon 850 bin TL kârla birlikte 39 milyon 849 bin 914 TL'ye ulaştığı belirtildi. Fonun geri ödenmesi için ilgili kurum nezdinde gerekli başvurunun yapıldığı ve sürecin takip edildiği kaydedildi.
POLSAN ayrıca, bağlı şirketlerinden Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 7596 sayılı Kanun kapsamına alınan herhangi bir fonda finansal yatırımının bulunmadığını açıkladı.
"ORTAK BİR EMANETTİR"
Sandık, açıklamasının sonunda üyelerin birikimlerinin korunması ve hesabının verilmesinin temel sorumlulukları olduğunu vurguladı.
POLSAN, "Türk Polis Teşkilatının fedakâr mensuplarının alın teriyle oluşturulan birikimler, herhangi bir siyasi tartışmanın malzemesi haline getirilemeyecek kadar kıymetli; korunması, geliştirilmesi ve hesabının verilmesi gereken ortak bir emanettir." ifadeleriyle hukuka uygunluk, mali disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.