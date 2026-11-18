Mide balonu operasyonu faciasına iddianame… Ali Can Gül'ü öldüren ihmal! Arızalı cihazla işlem şüphesi
Mersin'de mide balonu operasyonu sırasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede, arızalı olduğu bilinen cihazla yapılan işlemde balonun mide yerine yemek borusuna yerleştirildiği belirtildi. Doktor D.E. hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, ölümün ardından morga girerek cenazeye müdahale ettiği iddiası da dosyaya girdi. Acılı baba Hasan Gül ise olayın olası kastla öldürme kapsamında değerlendirilmesini talep etti.
Mersin'de mide balonu operasyonu sırasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, doktor D.E. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
ARIZALI CİHAZLA İŞLEM
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 5 Haziran 2024'te özel bir hastanede meydana geldiği belirtildi.
İddianameye göre, arızalı olduğu bilinen endoskopi cihazıyla gerçekleştirilen operasyonda balonun mide yerine yemek borusuna yerleştirildiği ve bu durumun gencin nefes almasını engelleyerek ölüme sebebiyet verdiği ifade edildi.
BALON YANLIŞ YERLEŞTİ
İddianamede, doktor D.E'nin operasyon esnasında yaşadığı teknik sorunları balonun mideye tam yerleştiği şeklinde yanlış yorumladığına dikkat çekildi.
Ayrıca kamera görüntüleri ile tanık ifadelerine dayanılarak, doktor D.E'nin Ali Can Gül'ün vefatının ardından yanına aldığı aletle cenazenin bulunduğu morga girdiği ve bir süre sonra buradan ayrıldığı bilgisine yer verildi.
BABA GÜL'DEN MAHKEMEYE İTİRAZ
Baba Hasan Gül, avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, söz konusu eylemin basit bir taksir değil, olası kastla öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
İddianamenin iadesini isteyen baba Gül, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi ve sanığın tutuklanması gerektiğini dile getirdi.