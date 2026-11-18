Mersin'de mide balonu operasyonu sırasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, doktor D.E. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

ARIZALI CİHAZLA İŞLEM Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 5 Haziran 2024'te özel bir hastanede meydana geldiği belirtildi. İddianameye göre, arızalı olduğu bilinen endoskopi cihazıyla gerçekleştirilen operasyonda balonun mide yerine yemek borusuna yerleştirildiği ve bu durumun gencin nefes almasını engelleyerek ölüme sebebiyet verdiği ifade edildi. Mersin 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, ameliyat sırasında odada bulunmayan anestezi uzmanının çağrılmasıyla ortaya çıkan ihmaller zinciri detaylandırıldı. (Haberin fotoğrafları DHA’dan alınmıştır) BALON YANLIŞ YERLEŞTİ İddianamede, doktor D.E'nin operasyon esnasında yaşadığı teknik sorunları balonun mideye tam yerleştiği şeklinde yanlış yorumladığına dikkat çekildi.