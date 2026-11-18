Kapıkule'de tarihi kokain rekoru! Narkotik köpeği ARES 550 milyon TL'lik uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor uyuşturucu operasyonuna imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da, narkotik dedektör köpeği ARES'in de katıldığı aramada 123 paket halinde 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 550 milyon lira olan uyuşturucunun, Kapıkule'de bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktardaki kokain olduğu açıklandı.
Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda tarihi bir rekora imza atıldı. Ticaret Bakanlığı, 18 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Türkiye'ye giriş yapmak isteyen şüpheli bir TIR'da 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdiğini duyurdu.
Piyasa değeri yaklaşık 550 milyon lirayı bulan uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain yakalaması olarak kayıtlara geçti. Operasyonun, risk analizi ve X-Ray taramasının ardından narkotik dedektör köpeği ARES'in tepki vermesi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.
TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN TIR ŞÜPHELİ BULUNDU
Operasyon, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında gerçekleştirildi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli olarak belirlendi.
Şüpheli araç, ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla X-Ray tarama sistemine sevk edildi.
X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUKLAR TESPİT EDİLDİ
TIR üzerinde gerçekleştirilen X-Ray taramasında şüpheli yoğunluklar belirlendi.
Bunun üzerine Gümrükler Muhafaza ekipleri, aracın ayrıntılı şekilde aranmasına karar verdi. Arama çalışmalarına narkotik dedektör köpeği ARES de dahil edildi.
NARKOTİK KÖPEĞİ ARES UYUŞTURUCUYU BULDU
Narkotik dedektör köpeği ARES'in TIR'ın dorsesinin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine ekipler, söz konusu noktalarda detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 123 paket halinde kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Paketlerde bulunan uyuşturucunun toplam ağırlığının 140 kilo 970 gram olduğu belirlendi.
550 MİLYON LİRALIK KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanlığı, operasyonda ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 550 milyon lira olduğunu açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, söz konusu yakalamanın Kapıkule Gümrük Kapısı açısından tarihi bir rekor niteliği taşıdığı vurgulandı. Ele geçirilen 140 kilo 970 gram kokain, sınır kapısında bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain yakalaması olarak kayıtlara geçti.
SORUŞTURMA EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen rekor kokain yakalamasına ilişkin adli süreç de başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, olayla ilgili tahkikatın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğünü duyurdu. 140 kilo 970 gram kokainin ele geçirildiği operasyon, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain yakalaması olarak kayıtlara geçti.