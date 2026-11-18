Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda tarihi bir rekora imza atıldı. Ticaret Bakanlığı, 18 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Türkiye'ye giriş yapmak isteyen şüpheli bir TIR'da 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdiğini duyurdu.



Piyasa değeri yaklaşık 550 milyon lirayı bulan uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain yakalaması olarak kayıtlara geçti. Operasyonun, risk analizi ve X-Ray taramasının ardından narkotik dedektör köpeği ARES'in tepki vermesi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 550 milyon lira olan 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN TIR ŞÜPHELİ BULUNDU Operasyon, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında gerçekleştirildi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli olarak belirlendi. Şüpheli araç, ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Operasyonun bilançosu Kalem Miktar / Değer Ele geçirilen kokain 140 kg 970 g Tahmini piyasa değeri 550 milyon TL Paket sayısı 123 X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUKLAR TESPİT EDİLDİ TIR üzerinde gerçekleştirilen X-Ray taramasında şüpheli yoğunluklar belirlendi. Bunun üzerine Gümrükler Muhafaza ekipleri, aracın ayrıntılı şekilde aranmasına karar verdi. Arama çalışmalarına narkotik dedektör köpeği ARES de dahil edildi. NARKOTİK KÖPEĞİ ARES UYUŞTURUCUYU BULDU Narkotik dedektör köpeği ARES'in TIR'ın dorsesinin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine ekipler, söz konusu noktalarda detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 123 paket halinde kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Paketlerde bulunan uyuşturucunun toplam ağırlığının 140 kilo 970 gram olduğu belirlendi.