Gürcistan 6 firariyi iade etti: Elebaşı Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı Türkiye'de
Gürcistan makamlarıyla gerçekleştirilen uluslararası adli iş birliği neticesinde, aralarında kırmızı bültenle aranan Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı’nın bulunduğu 6 firari Türkiye’ye iade edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından toplam 29 yıl 18 ay hapis cezası alan elebaşı Dinç’in İstanbul’da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu belirtildi.
Gürcistan makamları ile yürütülen uluslararası adli iş birliği çalışmaları, kritik isimlerin Türkiye'ye iadesini sağladı.
Aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firari, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Türkiye'ye getirildi.
48 AYRI SALDIRININ SORUMLUSU
İstanbul'da gerçekleştirilen 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç, uzun süredir takip ediliyordu.
Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu.
Emniyet ve adli birimlerin koordineli çalışması sonucunda yeri tespit edilen Dinç, Gürcistan makamlarıyla sağlanan mutabakat neticesinde Türkiye'ye iade edildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Operasyon kapsamında iadesi sağlanan bir diğer isim olan Yusuf Namlı hakkında, çok sayıda ağır suç kaydı bulunuyordu.
Namlı, kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 9 ayrı yakalama kararı nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu.
Güvenlik birimlerinin takibi sonucunda yakalanan Namlı, Türkiye'ye getirilerek yargı sürecinin devamı için teslim edildi.
Yürütülen uluslararası adli iş birliği süreci sadece iki isimle sınırlı kalmadı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan 4 firarinin daha Türkiye'ye iadesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakan Gürlek, iade edilen 6 kişinin, gerekli işlemlerin ardından Türk adli makamlarına teslim edildiğini kaydetti.