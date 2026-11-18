Aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firari, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Türkiye'ye getirildi.

48 AYRI SALDIRININ SORUMLUSU

İstanbul'da gerçekleştirilen 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç, uzun süredir takip ediliyordu.

Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu.

Emniyet ve adli birimlerin koordineli çalışması sonucunda yeri tespit edilen Dinç, Gürcistan makamlarıyla sağlanan mutabakat neticesinde Türkiye'ye iade edildi.

Uluslararası adli iş birliği çerçevesinde yürütülen çalışma, İstanbul’da 48 ayrı eylemin faili olan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ve 9 ayrı suçtan kırmızı bültenle aranan Yusuf Namlı’nın yakalanmasını sağladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Operasyon kapsamında iadesi sağlanan bir diğer isim olan Yusuf Namlı hakkında, çok sayıda ağır suç kaydı bulunuyordu.

Namlı, kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 9 ayrı yakalama kararı nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu.

Güvenlik birimlerinin takibi sonucunda yakalanan Namlı, Türkiye'ye getirilerek yargı sürecinin devamı için teslim edildi.