İstanbul'da bazı yollar bu gece trafiğe kapatılacak: D-100 kara yolunun Edirne istikametinde çalışma
Kadıköy Bostancı Köprüsü'nde yapılacak çalışma nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bu gece 22.00 - 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Sürücüler yan yola yönlendirilecek.
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Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti bu gece 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
D-100 KARA YOLUNUN EDİRNE İSTİKAMETİ BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılması çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma kapsamında, D-100 kara yolunun Edirne istikameti saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapalı olacak.
Bu süre boyunca araç geçişleri Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel