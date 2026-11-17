Türkiye'nin COP31 hamlesine 50'den fazla ülkeden destek! Jeotermal enerjide 2050 hedefi belli oldu: Küresel arz 12 kat artırılacak
Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında başlattığı Küresel Jeotermal 2050 Hedefi, ilk haftasında 50'den fazla ülkenin desteğini aldı. Girişimle elektrik ve ısı üretiminde kullanılan küresel jeotermal enerji arzının 2050 yılına kadar 2025 seviyesinin 12 katına çıkarılması amaçlanıyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında başlatılan Küresel Jeotermal 2050 Hedefi, uluslararası destek kazandı. COP31 Başkanlığı tarafından Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) işbirliğiyle 10 Kasım'da duyurulan girişime, ilk haftada 50'den fazla ülke ve Avrupa Birliği (AB) destek verdi.
Girişim, enerji arz güvenliğini güçlendirmek, sanayinin rekabet gücünü artırmak ve iklim hedeflerine katkı sağlamak amacıyla jeotermal elektrik ve ısı kullanımının yaygınlaştırılmasını öngörüyor.
2050'YE KADAR 12 KAT BÜYÜME HEDEFİ
Küresel Jeotermal 2050 Hedefi, elektrik ve ısı üretiminde kullanılan jeotermal enerji arzının 2050 yılına kadar 2025 seviyesinin 12 katına çıkarılmasını amaçlıyor. IRENA'nın "Dünya Enerji Görünümü 2026: 1.5°C Senaryosu" çalışmasına dayanan hedefe verilen destek, ülkelerin taahhütlerinin yanı sıra AB'nin katılımını da kapsıyor.
Türkiye, uluslararası desteği somut yatırımlara, işbirliklerine ve hayata geçirilecek projelere dönüştürmeyi hedefliyor.
BAYRAKTAR: ÖNEMLİ BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin jeotermal enerji alanındaki potansiyeline ve deneyimine işaret ederek şu değerlendirmede bulunmuştu:
"Yer altındaki bu kaynağı yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve ekonomilerin rekabet gücünün geliştirilmesi için önemli bir fırsata dönüştürebiliriz."
Bayraktar, Türkiye'nin jeotermal elektrik üretimi, bölgesel ısıtma, sera yetiştiriciliği ve termal turizm alanlarındaki tecrübesine dikkati çekerek uluslararası paydaşları işbirliğine davet etmişti.
IRENA'DAN YATIRIM VE POLİTİKA VURGUSU
IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, jeotermal enerjinin enerji dönüşümüne katkı potansiyelinin mevcut kullanımın çok üzerinde olduğunu belirtmişti.
Sektöre yatırım çekilmesi için öngörülebilir politikalara ve projelerin ilk aşamalarındaki riskleri yönetmeye yönelik desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan La Camera, şunları kaydetmişti:
"IRENA olarak bu Küresel Hedef'in başlatılmasında COP31 Başkanlığı ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Girişimin, jeotermal enerjiye enerji planlamasında daha fazla öncelik verilmesini sağlayacağına ve daha fazla ülke ile yatırımcının bu alandaki geliştirme faaliyetlerine katılımını teşvik edeceğine inanıyorum."
Avrupa Komisyonu da 10 Kasım'da girişime destek verdi. Avrupa Komisyonunun Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jørgensen, jeotermal enerjinin Avrupa açısından önemini şu sözlerle ifade etmişti:
"Jeotermal enerji, Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin, rekabet gücünün ve dayanıklılığının güçlendirilmesinde kilit bir rol oynuyor."
KURUM: TAAHHÜTLERİ YATIRIMLARA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 50'den fazla ülkenin desteğinin ardından hedefin uygulama aşamasına taşınması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetmişti:
"Küresel Jeotermal Hedefi uygulama odaklı bir COP vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. 50'den fazla ülkenin bu taahhüdü desteklemesiyle birlikte görevimiz oluşan ivmeyi yatırımlara, ortaklıklara ve projelere dönüştürmektir. Bu taahhüt iddialı iklim eyleminin enerji arz güvenliği ve rekabetçi ekonomilerle çelişmek yerine bunları desteklediğinin bir başka örneğidir. Dünyanın dört bir yanındaki toplumların yaşamını iyileştiren pratik çözümler etrafında ülkeleri bir araya getirmeye yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz."
JEOTERMAL YATIRIMLAR İÇİN ORTAK EYLEM ÇAĞRISI
Hedefin hayata geçirilmesi için jeotermal elektrik ve ısı projelerinin geliştirilmesindeki süre, maliyet ve risklerin azaltılması gerekiyor. Bu doğrultuda hükümetlerin izin süreçlerini kolaylaştırması, finans kuruluşlarının arama risklerinin paylaşılmasına katkı sunması ve uygun maliyetli finansman imkanlarını artırması önem taşıyor.
Kamu, sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğinin yanı sıra petrol ve doğal gaz sektörünün sondaj ve yer altı kaynakları konusundaki uzmanlığının jeotermal projelere aktarılması da maliyetleri düşürebilecek adımlar arasında yer alıyor.
Yeni teknolojilerin kullanılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesiyle küresel jeotermal enerji kapasitesinin artırılması hedefleniyor.