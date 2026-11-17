IRENA'DAN YATIRIM VE POLİTİKA VURGUSU

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, jeotermal enerjinin enerji dönüşümüne katkı potansiyelinin mevcut kullanımın çok üzerinde olduğunu belirtmişti.

Sektöre yatırım çekilmesi için öngörülebilir politikalara ve projelerin ilk aşamalarındaki riskleri yönetmeye yönelik desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan La Camera, şunları kaydetmişti:

"IRENA olarak bu Küresel Hedef'in başlatılmasında COP31 Başkanlığı ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Girişimin, jeotermal enerjiye enerji planlamasında daha fazla öncelik verilmesini sağlayacağına ve daha fazla ülke ile yatırımcının bu alandaki geliştirme faaliyetlerine katılımını teşvik edeceğine inanıyorum."

Avrupa Komisyonu da 10 Kasım'da girişime destek verdi. Avrupa Komisyonunun Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jørgensen, jeotermal enerjinin Avrupa açısından önemini şu sözlerle ifade etmişti:

"Jeotermal enerji, Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin, rekabet gücünün ve dayanıklılığının güçlendirilmesinde kilit bir rol oynuyor."