Kaplan, yapılan incelemelerde Türkiye'de üretilen 2 farklı çocuk mayosunun güvenlik standartlarına uygun olmadığının belirlendiğini açıkladı.

2 ÇOCUK MAYOSUNDA TEHLİKE TESPİT EDİLDİ Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ürün güvenliği denetimlerinin devam ettiğini bildirdi.



BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ TAŞIYOR



Denetimlerde söz konusu mayoların, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerine ilişkin TS EN 14682 güvenlik standardının gerekliliklerini karşılamadığı tespit edildi.

Kaplan, ürünlerdeki uygunsuzluğun çocuklar açısından boğulma ve yaralanma tehlikesi oluşturduğunu belirtti.



BAKANLIKTAN SATIŞ YASAĞI VE TOPLATMA KARARI



Güvenlik standartlarını karşılamayan 2 farklı çocuk mayosunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına da karar verdi.

Bekir Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini önceleyen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.