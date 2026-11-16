Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Esad Hasan Şeybani

Türkiye

Suriye