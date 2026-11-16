Ankara'da Suriye ile diplomasi trafiği! Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ziyareti
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, 17 Kasım'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerin de yer alacağı heyetin ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelecek.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel