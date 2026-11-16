Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarına ilişkin işlemlerin ayrı bir dosya üzerinden tamamlandığı bildirildi.

SORUŞTURMA DOSYASI AYRILDI

Belediyeye yönelik ana soruşturma kapsamında incelenen "icbar suretiyle irtikap" suçlamaları ayrı bir dosyada ele alındı.

Bu dosyaya ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9 şüpheli hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANININ BABASI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Dava açılan isimler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu aktarıldı.

Belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı toplam 9 şüpheli, "icbar suretiyle irtikap" suçlaması kapsamında yargı süreciyle karşı karşıya kaldı.