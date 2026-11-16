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Sarıgül ailesinde milyon dolarlık hesaplaşma! Emine Sarıgül'den Mustafa ve Emir Sarıgül hakkında şantaj ve tehdit iddiaları

Sarıgül ailesine yönelik ağır suçlamalar bu kez aile içinden geldi. Emir Sarıgül’ün amcasının oğlu Süleyman Sarıgül’ün eşi Emine Sarıgül, şirket hisseleri ve milyonlarca dolar üzerinden yaşananları anlattı.

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Sarıgül ailesinde milyon dolarlık hesaplaşma! Emine Sarıgül'den Mustafa ve Emir Sarıgül hakkında şantaj ve tehdit iddiaları

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında bu kez aile içinden dikkat çeken iddialar geldi.

YENGE ŞANTAJ KONUŞMALARINI DEŞİFRE ETTİ

Emir Sarıgül'ün amcasının oğlu Süleyman Sarıgül'ün eşi Emine Sarıgül, şirket hisselerinin bedeli ödenmeden devredildiğini, tehdit edildiğini ve aile içinde kaset üzerinden şantaj yapıldığına ilişkin konuşmalara tanıklık ettiğini öne sürdü.

Emir Sarıgül'ün kuzeninin eşi Emine Sarıgül, 14 milyon dolarlık dolandırıcılık, şantaj ve tehdit olayını anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Emir Sarıgül'ün kuzeninin eşi Emine Sarıgül, 14 milyon dolarlık dolandırıcılık, şantaj ve tehdit olayını anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)


250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM VAADİ

Emine Sarıgül, 24 Ayar Madencilik şirketinin yüzde 50 hissesinin 250 milyon dolarlık yatırım vaadiyle devredildiğini ancak karşılığında ödeme yapılmadığını öne sürdü. İranlı yatırımcı Hüseyin Azari'nin şirkete getirdiği 14 milyon dolar nakit paranın Emir Sarıgül tarafından alındığı iddia edildi.

14 milyon doların Emir Sarıgül tarafından alındığı iddiasını dile getirdi.14 milyon doların Emir Sarıgül tarafından alındığı iddiasını dile getirdi.

Şirket hisselerinin geri alınması için girişimlerde bulunduğunu belirten Emine Sarıgül, bu süreçte tehdit edildiğini, kendilerine şantaj yapıldığını iddia etti.

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