Sarıgül ailesinde milyon dolarlık hesaplaşma! Emine Sarıgül'den Mustafa ve Emir Sarıgül hakkında şantaj ve tehdit iddiaları
Sarıgül ailesine yönelik ağır suçlamalar bu kez aile içinden geldi. Emir Sarıgül’ün amcasının oğlu Süleyman Sarıgül’ün eşi Emine Sarıgül, şirket hisseleri ve milyonlarca dolar üzerinden yaşananları anlattı.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında bu kez aile içinden dikkat çeken iddialar geldi.
YENGE ŞANTAJ KONUŞMALARINI DEŞİFRE ETTİ
Emir Sarıgül'ün amcasının oğlu Süleyman Sarıgül'ün eşi Emine Sarıgül, şirket hisselerinin bedeli ödenmeden devredildiğini, tehdit edildiğini ve aile içinde kaset üzerinden şantaj yapıldığına ilişkin konuşmalara tanıklık ettiğini öne sürdü.
250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM VAADİ
Emine Sarıgül, 24 Ayar Madencilik şirketinin yüzde 50 hissesinin 250 milyon dolarlık yatırım vaadiyle devredildiğini ancak karşılığında ödeme yapılmadığını öne sürdü. İranlı yatırımcı Hüseyin Azari'nin şirkete getirdiği 14 milyon dolar nakit paranın Emir Sarıgül tarafından alındığı iddia edildi.
Şirket hisselerinin geri alınması için girişimlerde bulunduğunu belirten Emine Sarıgül, bu süreçte tehdit edildiğini, kendilerine şantaj yapıldığını iddia etti.