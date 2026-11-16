Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında bu kez aile içinden dikkat çeken iddialar geldi.



YENGE ŞANTAJ KONUŞMALARINI DEŞİFRE ETTİ



Emir Sarıgül'ün amcasının oğlu Süleyman Sarıgül'ün eşi Emine Sarıgül, şirket hisselerinin bedeli ödenmeden devredildiğini, tehdit edildiğini ve aile içinde kaset üzerinden şantaj yapıldığına ilişkin konuşmalara tanıklık ettiğini öne sürdü.

Emir Sarıgül'ün kuzeninin eşi Emine Sarıgül, 14 milyon dolarlık dolandırıcılık, şantaj ve tehdit olayını anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM VAADİ



Emine Sarıgül, 24 Ayar Madencilik şirketinin yüzde 50 hissesinin 250 milyon dolarlık yatırım vaadiyle devredildiğini ancak karşılığında ödeme yapılmadığını öne sürdü. İranlı yatırımcı Hüseyin Azari'nin şirkete getirdiği 14 milyon dolar nakit paranın Emir Sarıgül tarafından alındığı iddia edildi.