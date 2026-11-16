Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hasan Otman, belediye iştiraki ESPAŞ'ın Genel Müdürü İbrahim Albayrak ve Yusuf Ulutaş'ın şoförü Kerem Aslan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) SORUŞTURMADA YENİ DALGA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira nakit para ile 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 lüks marka saat ve çeşitli altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.