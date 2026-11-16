COP31'de sıfır atık seferberliği! Antalya'da 5 günde 100 ton atık toplandı: Yemek artıkları hayvanlara mama oldu
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de ilk 5 günde yaklaşık 100 ton atık toplanırken bunların yüzde 80'i geri dönüşüm için ayrıldı. Sıfır atık uygulamaları kapsamında restoranlardan çıkan atık yağlar biyodizel yakıta dönüştürülerek jeneratörlerde kullanılırken yemek artıkları hayvan maması ve kompost üretiminde değerlendirildi. Çalışmalar kapsamında 1,5 ton organik ürün elde edildi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Mavi ve Yeşil Bölge'de ilk 5 günlük süreçte yaklaşık 100 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.
SIFIR ATIK DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca COP31 Alanı'nda kurulan sıfır atık yönetim sistemi dünyaya örnek oluyor.
COP31'in iç ve dış mekanlarındaki atıklar, Mavi ve Yeşil bölgelerin kullanıma kapanmasından sonra temizlik ekipleri tarafından 22.00-06.00 saatlerinde özel elektrikli araçlarla toplanıyor.
100 TON ATIK TOPLANDI
Bu kapsamda, Mavi ve Yeşil bölgelerde ilk 5 günlük süreçte yaklaşık 100 ton atık toplandı. Toplanan atığın yüzde 80'i geri dönüşüm atığı, yüzde 20'si ise diğer atık olarak ayrıldı.
Alan içindeki restoranlarda kullanılan yağlar da toplanıp lisanslı geri dönüşüm merkezine gönderiliyor ve yine alan içindeki jeneratörlerde biyodizel yakıt olarak kullanılıyor.
YEMEK ATIKLARI HAYVANLAR İÇİN MAMA OLUYOR
Reaktör kazanı içinde yer alan ısıtıcı sistemler sayesinde, herhangi bir bakteri veya enzim kullanılmadan kompost üretimi yapılıyor. Yemek atıkları da işlenerek hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor.
Yapılan bu çalışmalar neticesinde ilk 5 günlük süreçte toplam 1,5 ton organik ürün elde edildi.