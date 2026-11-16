Alan içindeki restoranlarda kullanılan yağlar da toplanıp lisanslı geri dönüşüm merkezine gönderiliyor ve yine alan içindeki jeneratörlerde biyodizel yakıt olarak kullanılıyor.

Yemek atıkları hayvanlara mama oldu. (Foto: AA)

YEMEK ATIKLARI HAYVANLAR İÇİN MAMA OLUYOR



Reaktör kazanı içinde yer alan ısıtıcı sistemler sayesinde, herhangi bir bakteri veya enzim kullanılmadan kompost üretimi yapılıyor. Yemek atıkları da işlenerek hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde ilk 5 günlük süreçte toplam 1,5 ton organik ürün elde edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN