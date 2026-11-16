Yasa dışı bahis, müstehcenlik ve dolandırıcılığa darbe! 409 internet sitesine erişim engeli getirildi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği siber devriye faaliyetlerinde 791 sosyal medya ve URL adresini mercek altına aldı. İncelemelerde 341 yasa dışı bahis, 5 oltalama yöntemiyle dolandırıcılık ve 63 müstehcen içerikli internet sitesi tespit edildi. Toplam 409 siteye erişim engeli getirilirken Sincan, Etimesgut ve Polatlı'daki dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yurt genelinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşımlar mercek altında. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 409 internet sitesine erişim engellendi.
791 URL ADRESİ İNCELENDİ
Alınan bilgiye göre 9-15 Kasım'da icra edilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 791 sosyal medya/URL adresi incelendi.
İncelemeler sonucunda, 341 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 63 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
ERİŞİM ENGELİ
Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi. Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı'daki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.